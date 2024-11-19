أصول الملاذ الآمن تنتعش بعد تحديث روسيا لعقيدتها النووية

ارتفعت أصول الملاذ الآمن بشكل حاد اليوم الثلاثاء بعد أن أعلنت روسيا عن تحديث عقيدتها النووية في تحذير لأعدائها المحتملين من أنه سيكون هناك رد حتمي لأي هجوم على البلاد أو حلفائها.

وتهافت المستثمرون على شراء السندات الحكومية والين الياباني والذهب بعد تصريحات من الكرملين أعقبت موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء على تحديث العقيدة النووية.

وسجل الذهب أعلى مستوى في الجلسة عند حوالي 2626 دولارا للأوقية (الأونصة) وانخفض الدولار بنحو 0.9% مقابل الين إلى 153.28 ينًّا.

وتلقّى الين دعما كان في أمسّ الحاجة إليه اليوم الثلاثاء ليستقر قرب 155 مقابل الدولار بفضل تراجع العملة الأميركية التي شهدت عمليات جني أرباح بعد صعود قوي سجلت خلاله أعلى مستوى في عام.

وزاد الين في أحدث التعاملات 0.12% إلى 154.47 للدولار ليتعافى من هبوطه في الجلسة الماضية بعد أن تمسك محافظ بنك اليابان كازو أويدا بموقفه المعتاد وأحجم عن تقديم أي تلميحات بشأن رفع محتمل للفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال بوتين إن روسيا قد تفكر في استخدام أسلحة نووية إذا تعرضت لهجوم صاروخي تقليدي مدعوم من بلد يمتلك قوة نووية.

أصول الملاذ الآمن

وأصول الملاذ الآمن هي التي يُعتقد أنها تحتفظ بقيمتها أو تزيد في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق تقلبات اقتصادية أو جيوسياسية.

وتشمل الذهب في الأساس مع بعض المعادن النفيسة والعملات في بعض الأحيان مثل الفرنك السويسري، والين الياباني، وتكون عملة بلد ما ملاذا آمنا إذا تحسنت الظروف المحيطة به وظروفه المالية مما يدعم العملة أن تنأى بنفسها بعيدا عن التوترات فتستقر.