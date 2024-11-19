بلغت قيمة صادرات تركيا إلى الدول العربية 39.9 مليار دولار في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2024.

وبحسب نظام التجارة العام التركي (جي إس تي) نمت الصادرات إلى الدول العربية 7.7% في 10 أشهر من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ووصلت قيمة إجمالي صادرات تركيا نحو الخارج إلى 216.38 مليار دولار خلال 10 أشهر، وشكلت الصادرات إلى الدول العربية 18.4% منها.

قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا من تركيا

تصدر العراق القائمة بواقع 10.76 مليارات دولار.

جاءت الإمارات ثانيا بـ6.84 مليارات دولار.

ثم مصر 3.4 مليارات دولار.

والسعودية 3.26 مليارات دولار.

المغرب 2.8 مليار دولار.

وعلى صعيد المنتجات، احتلت الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومشتقاتها المرتبة الأولى في الصادرات التركية إلى العراق، بنحو 2.5 مليار دولار، تلتها المواد الكيميائية ومنتجاتها بقيمة 1.2 مليار دولار.

واحتل قطاع المجوهرات المركز الأول في الصادرات التركية إلى الإمارات بنحو 3.9 مليارات دولار، تلته المواد الكيميائية ومنتجاتها بقيمة 901 مليون دولار.

واحتلت المواد الكيميائية ومنتجاتها المرتبة الأولى في صادرات تركيا إلى مصر بقيمة 890 مليون دولار.