أعلنت شركة برمجيات روسية عن تقديمها عرض عمل لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات يعتبر عبقريا في البرمجة، ليصبح جزءا من فريق إدارتها بمجرد بلوغه السن القانونية للعمل.

ووفقا لتقرير نشرته "بي بي سي"، فقد بدأ الطفل سيرغي من مدينة سان بطرسبورغ الروسية منذ سن الخامسة في تقديم مقاطع فيديو تعليمية عن البرمجة، وهو ما جعله يجذب انتباه مجتمع التكنولوجيا في روسيا.

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عرض العمل

وعلى خلفية مقاطع الفيديو التي ينشرها سيرغي قدمت شركة الأمن المعلوماتي "برو 32″ له عرضا مكتوبا ليشغل منصب رئيس قسم التدريب المؤسسي.

ومع ذلك، فإن القانون الروسي يمنع الأطفال من تولي وظائف مدفوعة الأجر قبل سن 14 عاما.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة إيغور مانديك لـ"بي بي سي ورلد سيرفس" أنه تحدث مع والدي سيرغي عن سبل التعاون حتى يصل إلى السن القانونية.

وقال "كان والده كيريل مندهشا وسعيدا للغاية بهذا العرض، وهو يتطلع إلى الوقت الذي يمكن لسيرغي الانضمام فيه إلى الشركة".

"موزارت البرمجة"

ووصف مانديك الطفل سيرغي بأنه "موزارت في مجال البرمجة"، في إشارة إلى الملحن العبقري موزارت في القرن الـ18، مشيرا إلى مهاراته الفريدة في التطوير والتعليم على حد سواء.

وفي قناته على يوتيوب -والتي تضم أكثر من 3500 مشترك- يقدم سيرغي دروسا تعليمية عن لغات البرمجة مثل بايثون ويونيتي، بالإضافة إلى شرح تقنيات الشبكات العصبية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

ويظهر سيرغي في مقاطع الفيديو بابتسامة متحمسة، ويتحدث بالروسية، أما لغته الإنجليزية فركيكة.

وقال مانديك "أنا متأكد تماما أنه عندما يبلغ 14 عاما، سيكون خبيرا في التعليم والتطوير، ولهذا السبب نحن نتطلع بشدة إلى ذلك الوقت".

وأكد مانديك أن مهارات سيرغي ليست مفيدة للمطورين فقط، بل يمكن لفريق العمل بأكمله في "برو 32" -بمن في ذلك موظفو المبيعات والمحاسبة- أن يتعلموا منه.

ولم يتم تحديد تفاصيل الراتب حتى الآن، إذ إن الشركة ترى أن السوق قد يشهد تغييرات كبيرة خلال السنوات السبع المقبلة.

وأضاف مانديك "علينا الانتظار 7 سنوات، ثم سنبدأ بالتأكيد مناقشة راتبه".