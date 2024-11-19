الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال أسبوع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى خلال أسبوع -اليوم الثلاثاء- بدعم من تراجع الدولار الأميركي، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) للحصول على إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 02:46 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2623.54 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر/تشرين الثاني. وزادت الأسعار 2% أمس الاثنين.

وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5% إلى 2627.60 دولارا للأوقية.

وتراجع الدولار الأميركي، مع بدء جني الأرباح بعد الارتفاع المذهل الذي حققه الأسبوع الماضي.

ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، إن "أحدث تحركات السوق فنية إلى حد كبير، ومتأثرة بذروة في عمليات شراء الدولار الأميركي".

وأثارت بيانات اقتصادية قوية حديثة مخاوف بشأن إذا ما كان البنك المركزي الأميركي سيواصل خفض أسعار الفائدة بعد تخفيضات بلغت 75 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

ومن المقرر أن يلقي عديد من مسؤولي البنك بتعليقات هذا الأسبوع.

وقال رودا إن تحرك سعر الذهب سيكون انعكاسا لأي تغير في التوقعات بشأن اجتماع البنك المقرر في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مضيفا أن أي بيانات أو تعليقات من المسؤولين بشأنه ستكون ذات صلة.

ويرى المتداولون حاليا فرصة قدرها 58.8% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل مقابل فرصة تبلغ 41.2% لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، شنت روسيا -أول أمس الأحد- أكبر غارة جوية لها على أوكرانيا منذ ما يقرب من 3 أشهر، مما ألحق أضرارا بالغة بشبكة الطاقة في البلاد.

وتزدهر الأصول غير المدرة للعائدات مثل الذهب في:

بيئة أسعار الفائدة المنخفضة

وفي ظل حالة الغموض الجيوسياسي.

توقعات غولدمان ساكس

توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع وتصاعدها لتسجل مستوى تاريخيا عند 3 آلاف دولار للأونصة بحلول نهاية 2025.

وقال البنك إن أسعار الذهب العالمية سترتفع خلال العام المقبل إلى مستوى قياسي، بفضل عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية وخفض الفائدة الأميركية.

وذكر البنك أنه أدرج المعدن ضمن أفضل تداولات السلع الأساسية لعام 2025، وقال إن الأسعار قد تمتد إلى المكاسب خلال رئاسة دونالد ترامب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: