5 إستراتيجيات فعالة لتحقيق حياة خالية من الديون.. تعرف عليها

يسعى قطاع واسع من الناس إلى تحقيق هدف مالي في حياتهم الشخصية متمثلة بحياة خالية من الديون، ولكنه غالبا ما يبدو بعيد المنال في ظل التحديات الاقتصادية اليومية.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة فوربس، يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال اتباع إستراتيجيات مالية ذكية ومحددة تتيح التحكم في الديون وبناء أساس مالي قوي.

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التقرير يبرز 5 إستراتيجيات أساسية تعد بمثابة خارطة طريق لأي شخص يرغب في التغلب على ديونه وتحقيق الاستقرار المالي.

تخلص من الديون

1- إنشاء ميزانية صارمة والالتزام بها

يشير التقرير إلى أن الخطوة الأولى للتخلص من الديون هي تخصيص جزء من دخلك لسدادها بانتظام، ويشير التقرير إلى أن ذلك يتحقق من خلال:

وضع الميزانية يتطلب تخصيص الدخل المتوقع لفئات الإنفاق والادخار المحددة.

عند مواجهة عجز في أحد المجالات من المهم تجنب استخدام الأموال المخصصة لسداد الديون ومحاولة تغطية النقص من مصادر بديلة.

2- سداد أرصدة بطاقات الائتمان شهريا

البطاقات الائتمانية أداة مالية فعالة عند استخدامها بعناية، لكنها قد تسبب ديونا كبيرة عند تراكم الفوائد، ولذلك توصي "فوربس" بالتالي:

ضرورة سداد الرصيد بالكامل في نهاية كل دورة فوترة لتجنب تكاليف الفوائد.

في حالة صعوبة السيطرة على استخدام البطاقات يمكن إيقاف استخدامها مؤقتا حتى تتحسن الحالة المالية.

3- اختيار طريقة مدروسة لسداد الديون

يمكن أن يكون سداد الديون دون إستراتيجية محددة أمرا مربكا.. التقرير يقترح طريقتين شائعتين:

طريقة كرة الثلج : تبدأ بسداد الديون الصغيرة للحصول على "انتصارات" سريعة تعزز الحافز للاستمرار.

: تبدأ بسداد الديون الصغيرة للحصول على "انتصارات" سريعة تعزز الحافز للاستمرار. طريقة الانهيار الجليدي: تركز على الديون ذات الفوائد المرتفعة لتقليل تكاليف الفوائد الإجمالية.

كلتا الطريقتين فعالة، ويعتمد الاختيار على تفضيلات الفرد النفسية والمالية.

4- الإنفاق على الضروريات فقط

الإفراط في الإنفاق على الكماليات غالبا ما يؤدي إلى تراكم الديون، ولتجنب ذلك ينصح التقرير بـ:

التركيز على شراء ما هو ضروري فقط خلال فترة سداد الديون.

يمكن تخصيص ميزانية محددة لبعض الأنشطة الترفيهية بشرط الالتزام بها.

5- زيادة الدخل من خلال عمل إضافي

زيادة الدخل يمكن أن تسرّع عملية التخلص من الديون، ويمكن تحقيقه من خلال:

إيجاد وظائف جانبية لا تتعارض مع العمل الأساسي.

العائد الإضافي يمكن توجيهه نحو تغطية النفقات اليومية أو بشكل أفضل لسداد الديون.

ويؤكد التقرير أن التخلص من الديون ليس مجرد تحسين للوضع المالي، بل هو تغيير جذري في أسلوب الحياة يساعد على بناء أساس مالي مستدام.