تسلا تتصدر.. قفزة نوعية بدعم من خطط ترامب لتنظيم المركبات ذاتية القيادة

قالت وكالة بلومبيرغ إن أسهم شركة تسلا سجلت ارتفاعا قويا بنسبة 8% اليوم الاثنين، مما عزز أداء مؤشر ناسداك 100 الذي أنهى أطول موجة انخفاض له منذ يناير/كانون الثاني.

ويأتي هذا الصعود على خلفية تقارير تؤكد نية فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب جعل تطوير إطار تنظيمي للمركبات ذاتية القيادة أولوية لوزارة النقل في إدارته المقبلة.

ريادة تسلا

وذكرت بلومبيرغ أن فريق ترامب الانتقالي يعمل على اختيار قيادات سياسية لتطوير لوائح اتحادية موحدة تعنى بتنظيم المركبات ذاتية القيادة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات القانونية والتنظيمية التي وصفها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا بأنها "مؤلمة بشكل لا يصدق"، في إشارة إلى النظام الحالي الذي يتطلب موافقات منفصلة من كل ولاية أميركية.

وأكدت مامتا فاليتشا المحللة في "كويلتر شيفيوت" لبلومبيرغ أهمية هذه الخطوة، قائلة "إطار تنظيمي موحد قد يبسط العملية بشكل كبير، مما يسمح لشركة تسلا بالمضي قدما بسرعة في تطوير واختبار تقنيات القيادة الذاتية بالكامل".

وتعد تسلا -التي استثمرت بشكل مكثف في تكنولوجيا القيادة الذاتية- من أبرز المستفيدين من أي تسهيل تنظيمي جديد، إذ تسعى إلى توسيع نطاق الاختبارات والتسويق لمركباتها ذاتية القيادة في السوق الأميركية.

وساهمت قفزة أسهم تسلا بنسبة 8% في دفع مؤشر ناسداك 100 إلى الارتفاع بنسبة 0.9%، كما ساهمت الأخبار في تعزيز توقعات السوق بشأن قدرة الشركة على تسريع وتيرة التطوير وزيادة حصتها السوقية في قطاع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

السياق الأوسع في الأسواق

بالتزامن مع صعود تسلا شهدت الأسواق تحركات متنوعة:

ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.4% مدفوعا بأداء الأسهم التكنولوجية.

صعدت عملة البيتكوين بنسبة 3.3% لتصل إلى 92.104 دولارا، مما يعكس انتعاشا في العملات الرقمية بعد انخفاضها الأخير.

وفي مجال السلع:

ارتفع الذهب بنسبة 1.9% ليصل إلى 2610 دولارات للأوقية.

زاد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.7% ليصل إلى 68.84 دولارا للبرميل.

ووفقا لتقرير نشرته رويترز، فإن اختيار ترامب لإيلون ماسك رئيسا مشاركا لوزارة كفاءة الحكومة في إدارته المقبلة يعكس ثقة في قدرة ماسك على قيادة تحول تنظيمي كبير.