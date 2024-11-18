غولدمان ساكس يتوقع صعود أونصة الذهب لـ3000 دولار وينصح بشرائه

توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع وتصاعدها لتسجل مستوى تاريخيا عند 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025. جاء ذلك في مذكرة صادرة عن البنك، في وقت تشهد فيه أسعار الذهب العالمية تراجعات عند متوسط 2590 دولارا للأونصة في تعاملات اليوم، نزولا من القمة التاريخية المسجلة، الشهر الماضي، عند 2790 دولارا.

وقال البنك إن أسعار الذهب العالمية سترتفع خلال العام المقبل إلى مستوى قياسي، بفضل عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية وخفض الفائدة الأميركية.

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وذكر البنك أنه أدرج المعدن ضمن أفضل تداولات السلع الأساسية لعام 2025، وقال إن الأسعار قد تمتد إلى المكاسب خلال رئاسة دونالد ترامب.

قمة جديدة

وزاد: "عليكم بالذهب.. هدف 3000 دولار للأوقية سيكون واقعا بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025.. المحرك الهيكلي للتوقعات هو الطلب الأعلى من البنوك المركزية، في حين أن الارتفاع الدوري سيأتي من التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة مع خفض بنك الاحتياطي الفدرالي".

وسجل الذهب ارتفاعا قويا هذا العام، وسجل أرقاما قياسية متتالية، قبل أن يتراجع في أعقاب فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية مباشرة، مما عزز الدولار.

وذكر البنك أن التصعيد غير المسبوق للتوترات التجارية قد ينعش المضاربة في الذهب، إلى المخاوف المتزايدة بشأن الاستدامة المالية للولايات المتحدة، في إشارة إلى نمو الدين العام.

والجمعة، قفز الدين العام الأميركي فوق 36 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية، منها قرابة 8.2 تريليونات دولار في عهد الرئيس الحالي جو بايدن، وفق وكالة الأناضول.