أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، السبت، ترشيح كريس رايت الرئيس التنفيذي لشركة "ليبرتي إنرجي"، وزيرا للطاقة ضمن طاقم إدارته التي يبدأ رسميا في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشال" قال ترامب: "يسعدني أن أعلن أن كريس رايت سينضم إلى إدارتي وزيرا للطاقة وعضوا في مجلس الطاقة الوطني المشكل حديثا".

ومن المرتقب عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوزه على كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، وتنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني 2025.

وذكر ترامب في منشوره أن رايت يعد أحد رواد التكنولوجيا والأعمال في مجال الطاقة، وأنه عمل في مجالات الطاقة النووية والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والنفط والغاز.

وأضاف: "الأهم من ذلك، أن كريس كان أحد الرواد الذين ساهموا في إطلاق ثورة الغاز الصخري الأميركية، التي عززت استقلال الطاقة الأميركية وغيرت أسواق الطاقة العالمية".

وتقدم شركة ليبرتي إنرجي الخدمات والتكنولوجيا للشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما على اليابسة.

وعن عمل مجلس الطاقة الوطني المستحدث، ذكر ترامب أن المجلس يتألف من الإدارات والوكالات ذات الصلة بالسماح بجميع أنواع الطاقة الأميركية وإنتاجها وتوزيعها وتنظيمها ونقلها.

وأشار إلى أن مجلس الطاقة سيحد من البيروقراطية، ويزيد من استثمارات القطاع الخاص في جميع قطاعات الاقتصاد ويركز على الابتكار بدلا من اللوائح التنظيمية غير ضرورية على الإطلاق.

من كريس رايت؟ وما مواقفه؟

رايت هو الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "ليبرتي إنرجي" لخدمات الطاقة.

يعتبر رايت من دعاة الوقود الأحفوري ومن الشخصيات التي لا تعترف بأزمة تغير المناخ عالميا، إذ قال في مقطع فيديو العام الماضي على منصة لينكدإن "ليس ثمة شيء اسمه أزمة مناخ".

من المتوقع أن يدعم رايت خطة ترامب لزيادة إنتاج النفط والغاز إلى أقصى حد والسعي إلى إيجاد سبل لزيادة معدل توليد الكهرباء التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب عليها لأول مرة منذ عقود.

يكتب رايت -الذي لا يتمتع بأي خبرة سياسية- كثيرا عن الحاجة إلى زيادة إنتاج الوقود الأحفوري لانتشال الناس من براثن الفقر.

انتقد مصطلح "التلوث الكربوني" لأن كل حياة تعتمد على ثاني أكسيد الكربون، رافضا أيضا مصطلحَي "الطاقة النظيفة والطاقة القذرة" لأن "كل مصادر الطاقة لها تأثيرات إيجابية وسلبية على العالم".

برز اسم رايت بين المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز باعتباره صاحب أسلوب جريء في اتخاذ المواقف والقرارات، ويصف نفسه بأنه مهووس بالتكنولوجيا.

سيكون رايت أيضا عضوا في مجلس الطاقة الوطني الجديد الذي أعلن الرئيس المنتخب إنشاءه الجمعة.

حظي ترشيحه بدعم شركات القطاع النفطي، وفق صحيفة فايننشال تايمز.

مجلس وطني للطاقة

والجمعة أعلن ترامب إنشاء مجلس وطني للطاقة مهمته "الإشراف على المسار نحو هيمنة الولايات المتحدة على الطاقة"، وعيّن دوغ بورغوم حاكم نورث داكوتا رئيسا له.

وكان ترامب قد اختار أيضا بورغوم الخميس لتولي حقيبة الداخلية.

ويثير هذا الدور المزدوج قلق منظمات حماية البيئة التي تخشى من أن ينفتح بورغوم، المعروف بقربه من فاعلين في قطاع النفط والغاز، على التنقيب في الأراضي التي تتولى وزارة الداخلية المسؤولية عنها، مثل المتنزهات الوطنية.

وترشح بورغوم في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لكنه سرعان ما انسحب ليدعم ترامب، وقد كان مرشحا محتملا لمنصب نائب الرئيس.

بعد أن أصبح مليونيرا من خلال بيع شركته البرمجية لشركة مايكروسوفت، ترشح بورغوم لمنصب حاكم نورث داكوتا الواقعة في شمال الولايات المتحدة عام 2016، وفاز في انتخابات اعتبرت نتيجتها مفاجئة قبل إعادة انتخابه عام 2020.

وقد ذكر اسمه أيضا من بين المرشحين المحتملين لوزارة الطاقة، قبل أن ينتهي الأمر باختياره لتولي وزارة الداخلية ورئاسة المجلس الوطني الذي سيقدم تقاريره مباشرة إلى البيت الأبيض، ولا يتطلب تعيينه على رأسه موافقة مجلس الشيوخ.