لأول مرة منذ 5 عقود.. سفينة باكستانية ترسو في ميناء ببنغلاديش

رست سفينة شحن باكستانية في ميناء ببنغلاديش للمرة الأولى منذ عام 1971، لتتأسس التجارة البحرية المباشرة بين الدولتين الواقعتين في جنوب آسيا.

وذكرت صحيفة داكا تريبيون، الخميس، أن سفينة شحن باكستانية غادرت ميناء كراتشي ورست في ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش، لتبدأ بذلك التجارة البحرية المباشرة بين البلدين لأول مرة منذ 53 عاما.

ويعتبر رسو السفينة في الميناء خطوة مهمة نحو تحسين العلاقات التجارية بين البلدين، اللذين يشكل المسلمون أغلبية سكانهما.

وقبل تأسيس الاتصال البحري المباشر بين البلدين، كانت التجارة تتم عبر سنغافورة والموانئ المجاورة الأخرى.

وأعرب سفير باكستان في دكا، سيد أحمد معروف عن ترحيبه بوصول السفينة من كراتشي إلى بنغلاديش، واصفا ذلك بأنه تطور مهم وخطوة نحو تعزيز الشبكة التجارية الأكثر تكاملا في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف أن هذه التجارة البحرية المباشرة بين البلدين تتم لأول مرة منذ عام 1971، وتعتبر مؤشرا على الطلب المتزايد للتجارة الثنائية.

وقالت سلطات ميناء شيتاغونغ إن السفينة جلبت بضائع من باكستان والإمارات، بما في ذلك المواد الخام لصناعة الملابس الرئيسية في بنغلاديش والمواد الغذائية الأساسية.

وفي سبتمبر/أيلول، خففت بنغلاديش القيود المفروضة على الواردات من البضائع الباكستانية، التي كانت تتطلب في السابق إجراء فحص مادي إلزامي عند الوصول، مما أدى إلى تأخيرات طويلة.

وكان يتعين في السابق تفريغ البضائع الباكستانية على سفن دولة أخرى أو في موانئ دولة أخرى قبل وصولها إلى بنغلاديش.

يشار أن العلاقة بين باكستان وبنغلاديش شهدت تحسنا بعد استقالة حكومة رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد التي غادرت البلاد، وتوجهت إلى الهند في 5 أغسطس/آب 2024.

انقسمت الدولتان، اللتان كانتا دولة واحدة، في عام 1971 بعد حرب استمرت أسبوعين، صارت بعدها بنغلاديش على علاقة وطيدة بالهند منافسة باكستان.