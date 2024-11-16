قيمة شركة بايت دانس مالكة تيك توك تبلغ 300 مليار دولار

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم السبت أن شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك قدّرت قيمة نفسها بنحو 300 مليار دولار بعدما قدمت عرضا في الآونة الأخيرة لإعادة شراء أسهمها، حتى مع إمكانية تعرض التطبيق لحظر وشيك في الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن الشركة أبلغت المستثمرين في الأيام القليلة الماضية بأنها تتطلع إلى إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 180 دولارا للسهم.

وجاء في التقرير أن مستثمري بايت دانس ينظرون إلى عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بوصفه أمرا إيجابيا بوجه عام لآمال تيك توك في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد ذكر في مقابلة مع بلومبيرغ بزنس ويك في يونيو/حزيران "أنا مع تيك توك لأنك بحاجة إلى المنافسة. إذا لم يكن لديك تيك توك، فلديك فيسبوك وإنستغرام".

ووصف ترامب تيك توك سابقا بأنها تهديد للأمن القومي، ولكن بعد فترة وجيزة انضم أيضا إلى المنصة التي يستخدمها نحو 170 مليون أميركي.

ويمنح قانون وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في 24 أبريل/نيسان شركة بايت دانس مهلة حتى 19 يناير/كانون الثاني لبيع تيك توك أو مواجهة الحظر.

وقال البيت الأبيض إنه يريد إنهاء ملكية الصين للتطبيق لأسباب تتعلق بالأمن القومي ولكن ليس حظر تيك توك.

ورفعت منصة تيك توك وشركة بايت دانس دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أميركية في مايو/أيار الماضي لمنع إنفاذ القانون الذي وقعه بايدن.

ولم ترد تيك توك وبايت دانس حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.