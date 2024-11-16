رويترز: جنرال موتورز تسرّح نحو ألف عامل
16/11/2024
نقلت رويترز، الجمعة، عن مصدر قوله إن شركة جنرال موتورز قررت تسريح ما يقرب من ألف عامل في أنحاء العالم، معظمهم في الولايات المتحدة، في إطار سعيها لتبسيط العمليات.
وأكدت الشركة -التي تتخذ من مدينة ديترويت الأميركية مقرا- أنها قامت بخفض عدد الوظائف.
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وقالت في بيان لها "من أجل الكسب في هذه السوق التنافسية، نحتاج إلى تحسين السرعة والتميز، وفي إطار هذا الجهد المستمر، قمنا بخفض عدد فرق العمل".
وتأتي عمليات التسريح في الوقت الذي تحاول فيه شركة السيارات استعادة مكانتها كشركة رائدة في مجال المركبات الكهربائية والبرمجيات، وكلاهما مكلف.
وتستهدف شركة جنرال موتورز خفض خسائرها في مجال المركبات الكهربائية بما يتراوح بين مليارين و4 مليارات دولار العام المقبل.
عمليات تسريح سابقة
- سرحت جنرال موتورز أكثر من ألف موظف في أغسطس/آب الماضي بقسم البرمجيات.
- سرحت الشركة حوالي 1700 عامل في أحد مصانعها بولاية كانساس في سبتمبر/أيلول الماضي.
- كان أحد أكبر تخفيضاتها للعمالة في عام 2023، عندما منحت الشركة حوالي 5 آلاف من العاملين تعويضات مالية مقابل مغادرة الشركة.
المصدر : رويترز