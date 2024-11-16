نقلت رويترز، الجمعة، عن مصدر قوله إن شركة جنرال موتورز قررت تسريح ما يقرب من ألف عامل في أنحاء العالم، معظمهم في الولايات المتحدة، في إطار سعيها لتبسيط العمليات.

وأكدت الشركة -التي تتخذ من مدينة ديترويت الأميركية مقرا- أنها قامت بخفض عدد الوظائف.

وقالت في بيان لها "من أجل الكسب في هذه السوق التنافسية، نحتاج إلى تحسين السرعة والتميز، وفي إطار هذا الجهد المستمر، قمنا بخفض عدد فرق العمل".

وتأتي عمليات التسريح في الوقت الذي تحاول فيه شركة السيارات استعادة مكانتها كشركة رائدة في مجال المركبات الكهربائية والبرمجيات، وكلاهما مكلف.

وتستهدف شركة جنرال موتورز خفض خسائرها في مجال المركبات الكهربائية بما يتراوح بين مليارين و4 مليارات دولار العام المقبل.

عمليات تسريح سابقة