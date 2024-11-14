كيف تستفيد تسلا والعملات المشفرة والسجون من عودة ترامب؟

احتفل المستثمرون بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية بارتفاع قوي في الأسواق المالية، وكان ترامب قد طرح خلال حملته الانتخابية خططا لفرض رسوم جمركية وتخفيضات ضريبية وترحيل المهاجرين، وهو ما انعكس إيجابا على عدد محدد من القطاعات من خلال استقطاب اهتمام المستثمرين ودفعهم إلى شراء أسهم معينة.

تسلا

سجلت أسهم تسلا قفزة تقارب 35% منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني، مما رفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليون دولار لأول مرة منذ عام 2022.

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وبحسب تقرير "بي بي سي"، أدت هذه القفزة إلى زيادة ثروة إيلون ماسك بأكثر من 50 مليار دولار.

ويرى المستثمرون أن وجود ترامب في البيت الأبيض قد يخفف بعض التحقيقات التي تجريها الهيئات التنظيمية بشأن ميزات، مثل القيادة الذاتية.

كما أن علاقات ترامب مع ماسك قد تساعد تسلا في التكيف مع تغيرات السياسة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تتمتع الشركة بحضور قوي.

وعلى الرغم من التوقعات بتقليل الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية فإن المحللين يرون أن هذا قد يعود بالنفع على تسلا ويزيد الصعوبات على منافسيها.

العملات الرقمية

قفزت قيمة عملة بيتكوين بنسبة 25% متجاوزة 89 ألف دولار، مما يعد مؤشرا على أن المستثمرين يتوقعون تغييرات كبيرة في هذا القطاع الذي شهد قيودا صارمة تحت إدارة بايدن.

ووفقا لتصريحات ترامب الأخيرة، يسعى القادم الجديد للبيت الأبيض إلى جعل الولايات المتحدة "عاصمة الكريبتو العالمية"، كما وعد بتشكيل احتياطي إستراتيجي لبيتكوين وإقالة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر الذي أثار الجدل بتطبيق قوانين صارمة على القطاع.

البنوك

شهدت أسهم أكبر البنوك الأميركية مثل "جي بي مورغان" وبنك أوف أميركا ارتفاعات ثنائية الرقم منذ الانتخابات، إذ يتوقع المستثمرون أن تكون المؤسسات المالية أكثر المستفيدين من تخفيف القيود التنظيمية.

وتتوقع "بي بي سي" أنه يكون لترامب الآن صوت مؤثر في تحديد القواعد الجديدة، ومن المتوقع أن ينفصل عن رئيسة لجنة التجارة الفدرالية لينا خان المعروفة بمواقفها الصارمة تجاه الاحتكار.

كما ارتفعت أسهم "كابيتال وان" و"ديسكفر" -اللتين تخضعان لمراجعة اندماج من قبل الجهات التنظيمية- بأكثر من 15%.

شركات السجون الخاصة

قفزت أسهم شركات السجون الخاصة، مثل "جيو غروب" و"كور سيفيك" بنحو 70% منذ 4 نوفمبر/كانون الثاني الجاري، وذلك وسط توقعات المستثمرين بأن إدارة ترامب الجديدة قد تعزز الطلب على هذه الشركات بشكل كبير.

ووفقا لما ذكرته "بي بي سي"، فإن هذه الارتفاعات تعكس الفرص الكبيرة التي يراها المستثمرون لشركات السجون الخاصة، في ظل وعود ترامب بترحيل ملايين المهاجرين وفرض سياسات صارمة على الهجرة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أصدر في عام 2021 أمرا بوقف التعاملات مع شركات السجون الخاصة، مما أثر سلبا على أعمالها.

لكن عودة ترامب إلى الرئاسة من المتوقع أن تعيد هذه العقود الحكومية إلى الواجهة، مما يمنح تلك الشركات عقودا لدعم استيعاب سياسات الترحيل الصارمة التي ينوي تنفيذها.

الدولار الأميركي

شهد مؤشر الدولار الأميركي ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان الماضي، إذ سجل زيادة بنسبة تزيد على 2% خلال الأسبوع الماضي.

هذا الارتفاع يعكس توقعات الأسواق بشأن سياسات ترامب وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي.

وعلى الرغم من أن ارتفاع الدولار يعد نبأ سارا للسياح الأميركيين الراغبين في السفر إلى الخارج فإنه يحمل إشارات مختلطة بشأن حالة الاقتصاد الحالية.