قطر للطاقة تزود "أو سي بي" المغربية بالكبريت لـ10 أعوام

وقعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الكبريت مع شركة "أو سي بي نيوتريكروبس" (OCP Nutricrops) التابعة لمجموعة "أو سي بي" (OCP) الرائدة عالميا في حلول تغذية النباتات والأسمدة الفوسفاتية.

وبموجب الاتفاقية التي تمتد لـ10 أعوام، ستقوم قطر للطاقة بتوريد ما يصل إلى 7.5 ملايين طن من الكبريت ابتداءً من الربع الثالث من عام 2024، وفق بيان لقطر للطاقة.

قطر للطاقة توقع اتفاقية طويلة الأمد لتزويد شركة أو سي بي نيوتريكروبس بالكبريت لمدة عشرة أعوام#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/QS2rTsHw66 — QatarEnergy (@qatarenergy) November 14, 2024

وشركة "أو سي بي نيوتريكروبس" -ومقرها المغرب- مسؤولة عن تطوير حلول تغذية التربة لمعالجة التحديات العالمية في إنتاج الغذاء والاستدامة.

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "نحن سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعزز علاقاتنا التجارية مع كل من أو سي بي نيوتريكروبس والمملكة المغربية".

وأضاف "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز تعاوننا المشترك وتعظيم القيمة والنمو لكلا الجانبين".

ما هو الكبريت ولماذا يعتبر عنصراً هاماً في الصناعة في عصرنا الحديث؟ لنكتشف معاً. pic.twitter.com/EV7i8cLH6K — QatarEnergy (@qatarenergy) November 14, 2024

وقال بيان قطر للطاقة إن هذه الاتفاقية تسلط الضوء على استراتيجية الشركة في بناء علاقات ثابتة وطويلة الأمد مع قادة موثوقين في صناعة الأسمدة، والتزامها قطر بدعم القطاع الزراعي العالمي وتعزيز الأمن الغذائي.

وتعد قطر واحدة من أكبر الدول المصدرة للكبريت في العالم، والذي يتم إنتاجه من مشاريع مختلفة في الدولة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 3.4 ملايين طن سنويا.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الطاقة مع بدء تشغيل مشاريع إنتاج الغاز الجديدة في الأعوام القادمة.