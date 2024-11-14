قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، إنه جمع 3.86 مليارات ريال (1.03 مليار دولار) من بيع حصة تبلغ 2% من ملكيته في شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" (stc)، في حين يسعى لجمع أموال لبرنامج التنويع الاقتصادي في المملكة.

وتم تحديد السعر النهائي لبيع 100 مليون سهم عند 38.6 ريالا (10.27 دولارات) للسهم، بتخفيض نحو 6.1% عن سعر إغلاق سهم الشركة أمس الأربعاء البالغ 41.1 ريالا (10.94 دولارات).

وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان إن طلبات المستثمرين تجاوزت الحجم الكلي للطرح، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وسيحتفظ صندوق الاستثمارات العامة، الذي باع 6% من شركة الاتصالات السعودية مقابل 3.2 مليارات دولار في 2021، بحصة 62% في أكبر شركة اتصالات في البلاد بعد البيع الذي أعلنته البنوك التي جرى تعيينها لإدارة العملية في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

وقال الصندوق: "يأتي الطرح ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي".

وصندوق الثروة السيادي -الذي يدير أصولا بنحو تريليون دولار- هو المحرك الرئيس ضمن برنامج رؤية 2030 لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.

وتهدف "رؤية 2030" إلى تطوير قطاعات جديدة وإتاحة مصادر دخل أكثر استدامة.

وانخفض سهم "إس تي سي" بنحو 0.73% إلى 40.8 ريالا (10.86 دولارات)، في وقت كتابة هذا التقرير وارتفع بأكثر من 4% منذ بداية العام.