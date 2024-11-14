الدولار يواصل مكاسبه بدعم من انتخاب ترامب

واصل الدولار الارتفاع، اليوم الخميس، ليتداول عند أعلى مستوى في عام مقابل عملات رئيسية، ويتجه صوب تحقيق مكاسب لخامس يوم على التوالي بدعم من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وارتفع الدولار إلى ما يزيد عن 156 ينا للمرة الأولى منذ يوليو/تموز، وتراجع اليورو لأدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عند 1.05310 دولار، كما هبط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له أمام الدولار في 4 أشهر عند 1.2630 دولار.

وتتوقع الأسواق أن تفرض إدارة ترامب القادمة رسوما تجارية مع تشديد القيود على الهجرة وزيادة العجز، وهي تدابير ينظر إليها على أنها مسببة للتضخم.

وتوقعت مؤسسة إديسون ريسيرش البحثية، أمس الأربعاء، أن يسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب على الكونغرس بمجلسيه بما يمنحه سلطة واسعة النطاق لدفع أجندته.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يوم من بيانات أظهرت أن التضخم الاستهلاكي مستقر عند المستوى ذاته من الشهر الماضي.

ولم تغيّر البيانات الآراء التي تقول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الشهر المقبل.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.11% إلى 106.58، ولامس لفترة وجيزة مستوى 107، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ولا يزال الفرنك السويسري يواجه ضغوطا أمام الدولار، لكنه ارتفع 0.19%، ليصل إلى 0.8874 فرنك.

ونزل الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في 3 أشهر بعد بيانات وظائف، متراجعا إلى 0.6453 دولار.

البيتكوين

قفزت عملة بيتكوين المشفرة الليلة الماضية لمستوى قياسي جديد عند 93 ألفا و480 دولارا، لكنها تراجعت لفترة قصيرة، ثم عاودت الارتفاع اليوم الخميس 0.42% إلى 89 ألفا و8 دولارات، وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة للعملات المشفرة على هذا الكوكب".

وكسرت القيمة السوقية للعملات المشفرة عالميا حاجز 3.1 تريليونات دولارا، في ختام جلسة الأربعاء، والتعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع استمرار تسجيل بيتكوين مستويات فوق 90 ألف دولار للوحدة.

وبحسب بيانات منصة العملات المشفرة العالمية كوين ماركت كاب coin market cap الخميس، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة في التعاملات المبكرة اليوم 3.102 تريليونات دولار، صعودا من 2.19 تريليون دولار عشية الانتخابات الأميركية.

وتستحوذ بيتكوين على أكثر من نصف القيمة السوقية للعملات المشفرة، إذ تبلغ قيمتها 1.79 تريليون دولار بحسب بيانات المنصة.

والاثنين، توقع بنك ستاندرد تشارترد ارتفاعا قويا لسعر بيتكوين والإيثريوم خلال السنوات المقبلة، وزيادة القيمة السوقية للأصول المشفرة ككل بأكثر من 3 أضعاف، حتى تصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول موعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية أواخر عام 2026.

وتعهد ترامب بوضع قواعد أكثر ودية للعملات المشفرة، في وقت يحكم فيه حزبه الجمهوري قبضته على الكونغرس، مما يعزز فرصه في تنفيذ أجندته.