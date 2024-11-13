بعد نجاح "يافا" المؤيدة لفلسطين.. إطلاق عملة مشفرة داعمة لإسرائيل

بعد النجاح الكبير لعملة يافا فلسطين حرة Free Palestine المشفرة التي تتخذ الرمز يافا YAFA المؤيدة لفلسطين، أُطلقت Go Israel تحت الرمز GOIL كعملة مشفرة داعمة لإسرائيل لتكون بمنزلة "ثقل موازن أيديولوجي" للنشاط المستمر الداعم لفلسطين عبر قطاع العملات المشفرة، وفق ما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن بيان للجهة المصدرة.

وأنشئت العملة الداعمة لإسرائيل كجهة مستقلة، ولم يتضح من يقف وراء إصدارها كما لم يتضح من وراء إصدار عملة يافا، وفق بيانات منصة كوين ماركت كاب.

وتم تداول عملة يافا المؤيدة لفلسطين مقابل 0.0298 دولار، وبلغت قيمتها السوقية 29.85 مليون دولار، في وقت كتابة هذا التقرير.

وتشير بيانات التداول إلى أن عملة يافا ظهرت على شاشات التداول مطلع أغسطس/آب الماضي بقيمة سوقية 0.004867 دولار إلى أن ارتفعت إلى مستوياتها الحالية.

ويذكر منشئو العملة أنها تهدف إلى إيجاد الاستقلال الاقتصادي للفلسطينيين وترسيخ الثقافة الفلسطينية. ووفق البيانات الواردة على موقع كوين ماركت كاب، لا يزال مؤسسو العملة مجهولين.

ومن خلال تسهيل المعاملات اليومية ودعم المساهمات الخيرية للقضية الفلسطينية، تطمح عملة يافا إلى أن تكون "منارة أمل لمستقبل أكثر إشراقًا".

العملة الإسرائيلية المشفرة

بالمقابل، تهدف العملة الإسرائيلية الجديدة إلى "حشد الدعم العالمي لمصلحة إسرائيل بينما تعمل كثقل موازن مالي وأيديولوجي في عالم نشاط البلوكتشين blockchain المتزايد الاستقطاب"، حسب ما نقلت الصحيفة عن بيان لـ"غو إسرائيل".

وأسست العملة المستقلة اللامركزية للسماح للمؤيدين في جميع أنحاء العالم بالمشاركة في تطويرها.

وقال المؤسسون إنهم يهدفون إلى جمع 7.10 ملايين دولار، في إشارة رمزية إلى عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويذكر موقع العملة الإسرائيلية -التي تحمل رمز $GOIL- أنها أنشئت لأغراض الترفيه فقط، ويشير إلى أن المشاركة في أنشطة العملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة وخسائر محتملة.

ويضيف "يعمل المشروع من خلال المشاركة المجتمعية دون إشراف رسمي من الفريق. وهذه ليست نصيحة مالية، قم دائما بإجراء بحثك الخاص وافهم المخاطر قبل المشاركة، فقد لا تكون أنشطة العملات المشفرة مناسبة للجميع".

كذلك يأتي اختيار إطلاق العملة المؤيدة لإسرائيل بعد أيام فقط من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية لعام 2024، مما تسبب في ارتفاع أسواق العملات المشفرة.