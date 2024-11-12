فوز ترامب يرفع البيتكوين إلى قمة جديدة قرب 90 ألف دولار

قفزت العملة المشفرة الأبرز البيتكوين فوق 89 ألف دولار -اليوم الثلاثاء- للمرة الأولى على الإطلاق، وسط توقعات بملامستها حاجز 90 ألف دولار في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، مستفيدة من فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وأظهرت بيانات منصة التداول "كوين بيس" أن بيتكوين ارتفعت بنسبة 11% في التعاملات المبكرة اليوم، لتسجل 89 ألفا و956 دولارا و56 سنتا، قبل أن تتراجع قليلا إلى 89 ألفا و83 دولارا.

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قيمة العملات المشفرة

وبفضل ارتفاع بيتكوين، بلغت قيمة سوق العملات المشفرة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 3.1 تريليونات دولار، وهو رقم يفوق الناتج المحلي لقارة أفريقيا.

ووفق مسح الأناضول، استنادا لبيانات منصة "كوين بيس"، قفزت بيتكوين بنحو 32% منذ الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم.

واستحوذت العملات المشفرة على مكانة بارزة في السياسة، في وقت ينظر فيه إلى بيتكوين على أنها من بين "تداولات ترامب" التي تبني الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية.

وتداولات ترامب تعني شراء الأصول المرجح ارتفاعها وفق السياسات التي أفصح عنها الرئيس المنتخب.

ورسّخ ترامب مكانته باعتباره الرئيس الأكثر قبولا لصناعة العملات المشفرة، من خلال التعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم، وتعيين منظمين يرغبون في تطوير الأصول الرقمية إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وتعهد ترامب بوضع قواعد أكثر قبولا للعملات المشفرة، في وقت يحكم فيه حزبه الجمهوري قبضته على الكونغرس، مما يعزز فرصه في دفع أجندته.

وتشمل تعهدات ترامب الأخرى إنشاء مخزون إستراتيجي من البيتكوين، وتعزيز التعدين المحلي للعملة لجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة.

ونقلت وكالة رويترز -عن كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم- أنه "إذا نظرنا إلى المؤشرات، فإن بيتكوين قد تنهي العام بسهولة عند حوالي 100 ألف دولار".

وخلال حملته الانتخابية الأخيرة، تعهد ترامب بأنه سيسعى لدعم مستقبل البيتكوين في الولايات المتحدة وسيعمل على توفير بيئة تنظيمية مشجعة لهذه الأصول.

كما وعد باتخاذ إجراءات مثل تخفيف اللوائح الصارمة التي أعاقت قطاع العملات الرقمية تحت الإدارة الحالية، إلى جانب مساع لإصدار تشريعات تدعم حقوق حاملي العملات الرقمية للاحتفاظ بأصولهم بأنفسهم.