المغرب يعتزم تشييد مصنع لإنتاج عربات القطارات

أعلن وزير النقل المغربي عبد الصمد قيوح، أمس الاثنين، أن بلاده تعتزم تشييد مصنع لعربات القطارات. جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في العاصمة الرباط.

وقال قيوح: "سيتم تشييد مصنع لعربات القطارات من تمويل المكتب الوطني للسكك الحديدية (حكومي)، لتلبية الطلب الداخلي من جهة والتصدير للدول الأفريقية من جهة ثانية".

وأضاف أن بلاده "وضعت برنامجا لاستثمار 87 مليار درهم (8.8 مليارات دولار) في قطاع السكك الحديدية خلال السنوات القادمة".

وأشار إلى أنه سيتم تشييد سكك حديدية جديدة للقطار الفائق السرعة.

وبحسب الوزير، فإن بلاده ستشيد 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة لفائدة القطارات فائقة السرعة، و3300 كيلومتر للخطوط الخاصة بالقطارات العادية، وذلك لربط 43 مدينة بدلا من 23 مدينة حاليا.

ولم يحدد الوزير المغربي جدولا زمنيا للمشروع الجديد بما في ذلك موعد البدء بإنجازه أو وقت الانتهاء من تشييده.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 أطلق المغرب أول مشروع قطار فائق السرعة، في أول تجربة من نوعها في قارة أفريقيا.

وأطلق المغرب على هذا القطار الرابط بين طنجة (أقصى شمال البلاد) والدار البيضاء (غرب)، اسم "البراق".