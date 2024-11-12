العراق يختار 11 شركة للتنافس على عقد تشغيل ميناء الفاو الكبير

أعلن العراق اليوم الثلاثاء وضع قائمة مختصرة تضم 11 شركة شحن للتنافس على عقد تشغيل ميناء الفاو الكبير، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الفائزين في يناير/كانون الثاني 2025.

وتتضمن القائمة المختصرة شركات بينها تشاينا ميرشانتس بورت جروب الصينية وإيفرغرين التايوانية لشحن الحاويات و"سي إم إيه – سي جي إم" الفرنسية لنقل الحاويات والشحن وميديترينيان شيبينغ كومباني (إم إس سي) وأداني الهندية وإنترناشيونال كونتينر تيرمينال سيرفسيز التي مقرها الفلبين وكوسكو الصينية وغلوبال شيبينغ ومقرها الإمارات.

وأوضح المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، لرويترز أن العراق يعتزم اختيار الشركة الفائزة في يناير/كانون الثاني 2025، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الميناء عام 2026.

وأكملت شركة دايو إنجنيرينغ آند كونستركشن الكورية الجنوبية بناء 5 أرصفة تم تسليمها لسلطات الموانئ العراقية الخميس الماضي خلال حفل افتتاح حضره رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال الفرطوسي إن من المتوقع أن يعمل ميناء الفاو بطاقته القصوى لاستقبال 3.5 ملايين حاوية عام 2028.

وميناء الفاو الكبير جزء من مجموعة مشروعات تهدف إلى إنشاء ممر نقل أقصر بين الشرق الأوسط وأوروبا، متجاوزا قناة السويس.

ودشن العراق مشروعا بقيمة 17 مليار دولار عام 2023 لربط ميناء السلع الرئيسي على ساحله الجنوبي بالحدود مع تركيا عن طريق السكك الحديدية والطرق، وذلك بهدف إحداث تحول في اقتصاد البلاد الذي عانى من الحروب والأزمات على مدى عقود.

وقال الفرطوسي إن ميناء الفاو الكبير سيكون مركزا محوريا لتحويل تجارة النقل العالمية نحو أوروبا عبر تركيا.

ومن المخطط أن يعمل طريق التنمية العراقي، الذي يربط ميناء الفاو الكبير في جنوب البلاد بتركيا، على تحويل العراق إلى مركز عبور يقلص مدة قطع المسافة بين آسيا وأوروبا، في مسعى لمنافسة قناة السويس.