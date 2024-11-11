وزارة المالية الإسرائيلية: 28.4 مليار دولار تكاليف الحرب على غزة ولبنان

قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار).

وأضافت أن عجز الميزانية بلغ 11.2 مليار شيكل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وانخفض العجز في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ8.5% في الأشهر الـ12 حتى سبتمبر/أيلول الماضي، وفق ما نقلته رويترز.

وقالت الوزارة إنه على الرغم من الانخفاض، فإن العجز سيتجاوز 6.6% خلال 2024.

وغداة إقرار ميزانية إسرائيل الجديدة من قِبل الحكومة، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الجيش عام 2025 لن تكون مفتوحة، رغم أن إنفاقه سيبلغ 102 مليار شيكل (27.5 مليار دولار) العام المقبل.

وسيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 744 مليار شيكل (200 مليار دولار) عام 2025، بما يشمل 161 مليار شيكل لخدمة الديون.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0.4% فقط عام 2024، و4.3% عام 2025.

وتلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قوية بعد عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.