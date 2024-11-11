نقص في الوقود يدفع إيران إلى ترشيد استهلاك الكهرباء

أعلنت إيران بدء خطة لترشيد الكهرباء اليوم في طهران ومحافظات أخرى بسبب نقص في الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وفق ما أفادت به وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا).

وكشفت إرنا أمس عن برنامج مفصّل تُقطع الكهرباء بموجبه في مناطق مختلفة من العاصمة لمدّة ساعتين بين التاسعة صباحا والخامسة مساء.

وأُعلن عن خطة مماثلة في محافظات أخرى، أبرزها قم (وسط) وكرمان (جنوب شرق) وجيلان وأردبيل (شمال)، بحسب الوكالة.

إمدادات الغاز

وكشفت الشركة العامة لتوزيع الكهرباء أنها اتّخذت هذا القرار بسبب "محدودية إمدادات الغاز المستخدم كوقود في محطات الكهرباء"، فضلا عن مرسوم الحكومة القاضي "بعدم استخدام المازوت في بعض المحطات الكهربائية".

ولم تحدّد مدّة هذه الخطّة.

وخلال السنوات الأخيرة، عانت مدن إيرانية كبيرة، كثيرا من التلوّث بسبب رداءة المازوت المستخدم في المحطات بحسب خبراء.

وأمرت الحكومة الإيرانية الأربعاء الماضي بوقف استخدام هذه المادة في 3 محطات كهرباء في أراك وأصفهان في الوسط وكرج غرب طهران بغية "صون صحة" الأمّة.

وخلال السنوات الأخيرة، تسبب انقطاع الكهرباء المتكرر لا سيما في الصيف باستياء عام.

وفي يوليو/تموز الماضي أعلنت السلطات عن خفض دوامات العمل إلى النصف طوال عدة أيام في المؤسسات العامة توفيرا للطاقة.

العقوبات

وتسببت العقوبات الغربية المفروضة على إيران منذ سنوات بإضعاف اقتصادها، وكانت إيران سابع منتج عالمي للنفط الخام عام 2022 وهي تتمتّع بثالث أكبر احتياطي مثبت للنفط بعد فنزويلا والسعودية، وفق الوكالة الأميركية للمعلومات بشأن الطاقة.

وأوردت وكالة (إرنا) أن شينا أنصاري نائبة الرئيس الإيراني المكلّفة بشؤون البيئة تشارك حاليا في مؤتمر الأطراف الـ29 للبيئة (كوب 29) الذي انطلق اليوم الاثنين في أذربيجان.