5 خطوات للتخلص من إدمان الشراء عبر الإنترنت

يقوم أكثر من 2.71 مليار شخص في العالم بالتسوق عبر الإنترنت، والشراء من منصات التجارة الإلكترونية المتخصصة أو المتاجر عبر وسائط التواصل الاجتماعي وفق ما ذكرت منصة "سيلرز كوميرس".

ويشتري هؤلاء بضائع عبر الشبكة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، وهو لدى الكثير منهم يشبه الإدمان، إذ لا يتوقفون عن التسوق والشراء.

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ويُقدر أن 4.9% من سكان العالم البالغين يعانون من إدمان التسوق عبر الإنترنت، أو ما يقارب نحو 400 مليون إنسان.

وأدى إدمان التسوق إلى تأخير 51% من المستهلكين لأهدافهم المالية، مع تأجيل 27% منهم لسداد القروض، مما أدى إلى تراكم المزيد من الديون عليهم يوما بعد يوم.

كما يواجه 41.7% من مدمني التسوق صعوبات في الوفاء بالتزامات الدفع، ويقوم 64% من المتسوقين عبر الإنترنت بعمليات شراء مرة واحدة على الأقل شهريا وفق ما ذكر "مركز روبيكون للتعافي".

وخلال عام 2023، تصدرت الأطعمة/البقالة قائمة "المشتريات الاندفاعية" حيث اشترى 47% من المتسوقين الاندفاعيين هذه المنتجات.

وتشير التقارير إلى أن 7.6% من "مرضى إدمان التسوق" حاولوا الانتحار مع ارتفاع المخاطر بين النساء، وأولئك الذين لا يملكون دعما عائليا، ومن العاطلين عن العمل.

ما إدمان التسوق عبر الإنترنت؟

يشير مصطلح "إدمان التسوق عبر الإنترنت" إلى الرغبة المفرطة أو غير القابلة للسيطرة في الشراء عبر الإنترنت ووسائل التواصل. ويمكن تفسيره أيضا على أنه عدم القدرة على التحكم في الدافع لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت رغم عواقبه السلبية على الصحة المالية والعاطفية والجسدية للفرد وفق ما ذكر مركز "علاج الإدمان".

ويمكن أن تكون التأثيرات السلبية المحتملة لإدمان التسوق عبر الإنترنت واسعة النطاق وخطيرة.

فمن الناحية المالية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى:

الإنفاق المفرط على أشياء غير ضرورية.

صعوبة توفير المال.

صعوبة الالتزام بالميزانية.

زيادة ديون بطاقات الائتمان والضغوط المالية.

ومن الناحية العاطفية، قد يؤدي إدمان التسوق عبر الإنترنت إلى:

الشعور بالذنب والخجل وعدم الكفاءة.

مشاكل التحكم في الانفعالات.

انخفاض احترام الذات.

كما تشمل الآثار الجسدية:

الجلوس أمام الحاسوب أو الهاتف المحمول فترات طويلة.

قلة النشاط البدني والتمارين الرياضية.

سوء وضعية الجسم وآلام الظهر.

الأرق.

اضطرابات النوم.

أما الآثار الأخرى فيمكن إجمالها في:

عزلة الشخص ونقص التفاعلات الجسدية والاجتماعية.

تأثيرات سلبية على علاقات الفرد ومهنته وجودة حياته بشكل عام.

وتجدر الإشارة إلى أن إدمان التسوق عبر الإنترنت يمكن أن يكون أحد أعراض حالات الصحة العقلية الأساسية، ويجب معالجته من قبل أخصائي الصحة العقلية وفق ما ذكر المصدر السابق.

أصبحت التجارة الإلكترونية صناعة تبلغ قيمتها 6 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 تريليونات بحلول عام 2027 وفق ما ذكرت منصة "سيلرز كوميرس".

التجارة الاجتماعية.. هل نحن جميعا مدمنون؟

ساهم ظهور وسائل التواصل مثل تيك توك وإنستغرام وغيرهما في زيادة مستويات إدمان التسوق بصورة غير مسبوقة. ولو عدنا قليلا إلى الوراء، وخلال عام 2014 فقد شاهد أكثر من 50 مليون شخص أكثر من 1.6 مليار دقيقة من مقاطع فيديو عمليات الشراء.

واليوم، لم تعد عمليات الشراء محصورة في نطاق "المؤثرين ونجوم السوشال ميديا" في وقت يسعى الجميع للانضمام لهذه القائمة، بما في ذلك الأطفال.

كما أن عادات التسوق لدينا وإستراتيجيات التسويق التي تستهدفنا أصبحت أكبر من ذي قبل بصورة غير مسبوقة، وفق ما ذكرت منصة "ذا كت".

وكانت العلامات التجارية تلاحظ وتدرك ما يحدث فأحسنت استغلال المؤثرين عبر وسائل التواصل للترويج لمنتجاتها عبر الإنترنت، وهو الأمر الذي كان فعالا في تحويل المستخدمين إلى متسوقين.

وقد تسابقت منصات التواصل والعلامات التجارية وحتى شركات الإعلام لنسج حمى التسوق والتجارة الإلكترونية في كل ألياف الإنترنت من خلال برامج وخوارزميات خاصة، وتجارب تسوق متكاملة، والكثير من استغلال المؤثرين عبر وسائل التواصل وفق ما ذكرت منصة "بيزنس إنسايدر".

وقد أدى كل هذا إلى بروز حالة جديدة هي ظاهرة "التجارة الاجتماعية".

ويشير مصطلح التجارة الاجتماعية إلى دمج التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل، وهو الاقتران الديناميكي الذي أعاد تشكيل كيفية تفاعل تجار التجزئة مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وعام 2024، من المتوقع أن يصل معدل انتشار التسوق الاجتماعي إلى ما يقرب من 25% من سوق التجارة الإلكترونية العالمي، مع توقع المزيد من النمو بالسنوات اللاحقة.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع عائدات التجارة الاجتماعية بشكل كبير، لتتجاوز تريليون دولار أميركي بحلول عام 2028، ارتفاعا من 570 مليارا عام 2023، وفق ما ذكرت منصة ستاتيستا.

وهذا على مستوى وسائل التواصل فقط، أما على مستوى شبكة الإنترنت فيقوم نحو 33% من البشر في كافة أنحاء العالم بالتسوق عبر الإنترنت حاليا.

وأصبحت التجارة الإلكترونية صناعة تبلغ قيمتها 6 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 تريليونات بحلول عام 2027 وفق ما ذكرت منصة "سيلرز كوميرس".

كيف تتخلص من إدمان الشراء عبر الإنترنت؟

إذا وجدت نفسك تعاني من إدمان التسوق عبر الإنترنت، فاعلم أنك لست وحدك، وهناك خطوات يمكنك اتخاذها لاستعادة السيطرة وتحسين صحتك العقلية.

وفيما يلي عدد من الخطوات التي يمكنك اتخذها وفق ما ذكر عدد من المواقع المتخصصة مثل "هيلث أند هابينس" و"هيلث لاين" و"أديكشن سنتر" وغيرها.

1- ضع حدودا لميزانية الشراء

تتمثل إحدى الخطوات الأولى -للتغلب على إدمان التسوق عبر الإنترنت- في تحديد الحدود وتوضيحها. فابدأ بإنشاء ميزانية تحدد المبلغ الذي يمكنك تحمله لإنفاقه على التسوق عبر الإنترنت كل شهر. وضعْ في اعتبارك دخلك ونفقاتك الأساسية وأهدافك الادخارية. وبمجرد تحديد ميزانيتك، التزم بها بدقة.

2- احذف تطبيقات التسوق وألغِ الاشتراك في قوائم البريد الإلكتروني

يمكن أن تكون تطبيقات التسوق عبر الإنترنت والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني بمثابة إغراء مستمر للشراء، فاحذف تطبيقات التسوق من هاتفك الذكي وألغِ الاشتراك في قوائم البريد الخاصة بالمتاجر الإلكترونية المفضلة لديك.

3- استخدم النقود بدلا من البطاقات

إن إحدى الطرق الفعّالة للحد من إدمان التسوق عبر الإنترنت هي استخدام النقود بدلا من البطاقات البنكية المختلفة مثل بطاقات الائتمان أو الخصم. فعندما تستخدم النقود، تصبح أكثر وعيا بالأموال التي تخرج من محفظتك وهو ما سيؤدي لحرصك على عدم إنفاق أموالك بطريقة عشوائية.

واسحب المبلغ الذي خصصته للإنفاق التقديري نقدا بداية كل أسبوع أو شهر. وبمجرد نفاد النقود، قاوم الرغبة في سحب المزيد.

4- ابحث عن بدائل صحية

غالبا ما ينبع إدمان التسوق عبر الإنترنت من الحاجة إلى ملء الفراغ العاطفي أو تخفيف التوتر. فبدلاً من اللجوء إلى التسوق كآلية للتكيف، ابحث عن بدائل أكثر نفعا تعزز الصحة العقلية.

وشارك في الأنشطة التي تجلب لك الفرح والشعور بالإنجاز، مثل ممارسة الرياضة، أو هوايات أخرى كالرسم أو الكتابة أو التطوع في الأعمال الخيرية.

5- اطلب الدعم

إن التغلب على إدمان التسوق عبر الإنترنت هو رحلة، ومن الضروري طلب الدعم من رفقائك من الأصدقاء أو العائلة أو أخصائي الصحة العقلية.

وشارك معاناتك مع شخص تثق به، وأخبره كيف يمكنه دعمك في رحلتك نحو التعافي.

ولذلك فإن وجود شخص تتحمل المسؤولية أمامه يمكن أن يوفر الحافز والتشجيع.

ولكن إذا وجدت أن إدمانك للتسوق عبر الإنترنت يؤثر بشكل كبير على صحتك العقلية وجودة حياتك، ففكر في طلب المساعدة من مستشار متخصص في معالجة الإدمان.