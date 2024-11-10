وصفة منوشين لمواجهة الصين وإيران وروسيا وتفاقم الدين الأميركي

قال ستيفن منوشين، وزير الخزانة السابق في إدارة دونالد ترامب الأولى، إنه لن يسعى للانضمام إلى الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب، لكنه مستعد لتقديم المشورة لمن سيتولى المنصب، بما في ذلك حول كيفية تعزيز العقوبات المالية على إيران وروسيا، واحتواء الدين الأميركي المتزايد.

إلزام الصين بشراء السلع الأميركية

وفي مقابلة، قال منوشين لرويترز إنه من المهم أن تعمل وزارة الخزانة على تعزيز السياسات التجارية الأميركية.

ويشمل ذلك إلزام بكين بتعهداتها بشراء سلع أميركية وفقا لاتفاق أبرمه ترامب في يناير/كانون الثاني 2020 لإعادة التوازن إلى التجارة بين الولايات المتحدة والصين، والتي قال إن الصين "لا تفي به".

وقال منوشين، يوم الجمعة، إن العمل وزيرا للخزانة خلال ولاية ترامب الأولى "كان تجربة العمر، وأنا سعيد بتقديم المشورة من الخارج… أنا متأكد من أنهم سيكون لديهم الكثير من الخيارات الرائعة"، ورفض منوشين تسمية مرشحين مفضلين.

عقوبات مالية على روسيا وإيران

وقال إن الولايات المتحدة بحاجة إلى فرض عقوبات مالية أقوى، والمزيد من الإجراءات لمنع وصول عائدات النفط إلى إيران وروسيا، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا كانت "مجرد عناوين رئيسية" أكثر من كونها فعالة.

وأضاف أن سقف السعر الذي فرضته مجموعة السبع عند 60 دولارا للبرميل من النفط الخام الروسي ربما يقلل عائدات روسيا من النفط، لكن "روسيا تبيع الكثير من النفط والغاز".

وأوضح منوشين أن هذه الإجراءات تحتاج إلى أن تقترن بزيادة إنتاج النفط والغاز بالولايات المتحدة، وزيادة الإنتاج من دول أخرى في الشرق الأوسط للتعويض عن الإمدادات التي تأثرت بالعقوبات من روسيا وإيران للحفاظ على استقرار الأسعار.

مواجهة الدين الأميركي

وردا على سؤال حول ما إذا كانت خطط ترامب لتمديد التخفيضات الضريبية على دخل الأفراد المنتهية أجلها العام المقبل، وإنهاء الضرائب على الإكراميات والضمان الاجتماعي ودخل العمل الإضافي ستؤدي إلى تراكم الديون الأميركية، أوضح منوشين أن العجز المتزايد يحتاج إلى السيطرة.

وعبّر عن اعتقاده بأن الكونغرس والإدارة الأميركية يمكنهما إيجاد توازن بين تمديد التخفيضات الضريبية وتوفير مدخرات في الإنفاق التقديري وغير التقديري.

وأضاف أن بعض الإيرادات ستتحقق من خلال النمو الاقتصادي الأقوى، ومن الرسوم الجمركية الأعلى التي يخطط ترامب لفرضها.