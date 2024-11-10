توقف أكثر من ربع إنتاج النفط ونحو 17% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة في أعقاب الإعصار رافاييل، وفق بيانات مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية في الولايات المتحدة الصادرة أمس.

وضرب الإعصار رافاييل خليج المكسيك يوم الأربعاء وانتقل بعد ذلك إلى وسط الخليج، مما دفع شركات النفط إلى إخلاء العشرات من منشآت الإنتاج والحفر.

وأضاف المكتب أن 49 ألفا و241 برميلا من النفط و313 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي توقف إنتاجها السبت.

ويشكل خليج المكسيك الأميركي 15% من إجمالي إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة و2% من إنتاج الغاز الطبيعي.

وأشار المكتب إلى إجلاء عمال النفط والغاز من 41 منصة إنتاج من أصل 371، إلى جانب تحريك 7 سفن للحفر بعيدا عن مسار الإعصار.

لكن أحدث التوقعات بشأن مسار الإعصار رافاييل وشدته أدت إلى تقليص المخاطر التي يشكلها الإعصار على إنتاج النفط.

أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية آخر تعاملات الأسبوع الجمعة الماضية، مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات لفترة طويلة جراء الإعصار رافاييل في خليج المكسيك، في حين أخفقت أحدث حزم التحفيز الاقتصادي في الصين في رفع معنويات بعض المتعاملين في مجال النفط.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.76 دولار أو 2.3% لتصل عند التسوية إلى 73.87 دولارا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.98 دولار أو 2.7% إلى 70.35 دولارا.

وأصيب المستثمرون بالإحباط بعد أن أطلقت الصين حزمة جديدة من تدابير الدعم المالي الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.

ورغم تراجع النفط في جلسة التداولات الأخيرة، ارتفعت أسعار الخام بأكثر من 1% على أساس أسبوعي وتلقت دعما على خلفية توقعات بأن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.

وخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، وهو ما ساعد في رفع أسعار النفط بنهاية تداولات الجلسة قبل الأخيرة.