أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن المحادثات جارية مع روسيا للاتفاق بشأن إقامة مركز لتجارة الغاز، وأن المركز قد يبدأ العمليات في إسطنبول في عام 2025.

وتجري تركيا حاليا مفاوضات بشأن صفقات توريد مع منتجين ومستهلكين، وكانت قد أبدت طموحها في أن تصبح مركزا للغاز من خلال زيادة الواردات والصادرات.

وقال الوزير -في مقابلة مع صحيفة ميليت التركية نشرت اليوم الجمعة- "أقمنا بنية تحتية قوية لمنصة تجارية يمكن أن تعمل بحلول عام 2025 في مركز إسطنبول المالي في إطار شراكة بين شركتي بوتاش وغازبروم".

وأضاف بيرقدار "أرسلنا (لروسيا) مذكرة تفاهم"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه سيعطي تعليمات لشركة غازبروم بشأن مركز الغاز.

وأفاد الوزير التركي أنه "سيكون هناك مؤشر إسطنبول للغاز. وهذا يعني أن أسعار الغاز سيتم تحديدها في إسطنبول… ستبيع روسيا الغاز بسعر يعتمد على مؤشر إسطنبول".

وفي عام 2022 اقترحت روسيا إنشاء مركز للغاز في تركيا لتعويض المبيعات التي خسرتها موسكو في أوروبا، وهو ما يخدم رغبة لدى أنقرة منذ فترة طويلة في أن تصبح سوقا للدول التي تعاني من نقص الطاقة.