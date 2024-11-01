10.3 مليارات دولار صافي الأصول الأجنبية لمصر في سبتمبر
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الجمعة أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع 591 مليون دولار على أساس شهري في سبتمبر/أيلول الماضي بعد تراجعه بشكل حاد في أغسطس/آب السابق له.
وزاد صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 10.31 مليارات دولار في نهاية سبتمبر/أيلول مقارنة مع 9.72 مليارات دولار في الشهر السابق له، وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الوقت.
وكان صافي الأصول الأجنبية تراجع بواقع 3.53 مليارات دولار في أغسطس/آب الماضي.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية -التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر/أيلول 2021 على أقل تقدير.
وتحول صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى سالب في فبراير/شباط 2022.
وارتفعت الأصول الأجنبية قليلا لدى البنوك التجارية في سبتمبر/أيلول لكنها انخفضت لدى البنك المركزي، في حين زادت الالتزامات الأجنبية لدى البنوك التجارية وانخفضت لدى البنك المركزي.