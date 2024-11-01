10.3 مليارات دولار صافي الأصول الأجنبية لمصر في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الجمعة أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع 591 مليون دولار على أساس شهري في سبتمبر/أيلول الماضي بعد تراجعه بشكل حاد في أغسطس/آب السابق له.

وزاد صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 10.31 مليارات دولار في نهاية سبتمبر/أيلول مقارنة مع 9.72 مليارات دولار في الشهر السابق له، وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الوقت.

وكان صافي الأصول الأجنبية تراجع‭ ‬بواقع 3.53 مليارات دولار في أغسطس/آب الماضي.

وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية -التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر/أيلول 2021 على أقل تقدير.

وتحول صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى سالب في فبراير/شباط 2022.

وارتفعت الأصول الأجنبية قليلا لدى البنوك التجارية في سبتمبر/أيلول لكنها انخفضت لدى البنك المركزي، في حين زادت الالتزامات الأجنبية لدى البنوك التجارية وانخفضت لدى البنك المركزي.