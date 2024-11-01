المليارديرات.. السلاح الأقوى بيد هاريس وترامب

تحول عدد من مليارديرات الولايات المتحدة الأميركية إلى سلاح قوي بيد مرشحي الانتخابات الرئاسية، قبل 4 أيام فقط من يوم الاقتراع المقرر في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وإلى جانب أموالهم الطائلة، يملك مليارديرات أميركا إمبراطوريات إعلامية واقتصادية عالمية، مثل إيلون ماسك مالك منصة "إكس" وشركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، والحليف الكبير للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

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من جهته، أصبح الملياردير جيف بيزوس رئيس شركة "أمازون" ومالك صحيفة "واشنطن بوست"، لاعبا أساسيا في مسار الانتخابات، عندما أعلنت هيئة تحرير الصحيفة أنها تستعد للتوصية بدعم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إلا إن بيزوس ألغى التأييد في اللحظة الأخيرة.

وفي السياق، يقول أحمد عواد (مصري مقيم في الولايات المتحدة)، وهو خبير في الانتخابات الأميركية وهندسة الجمهور، إن ترامب حاول استغلال سمعة إيلون ماسك للفوز بمزيد من الأصوات.

وأضاف عواد، أن ماسك يعتبر لدى "الجيل زد" هو الملهم لهم، بفضل ثروته الهائلة التي تتجاوز 260 مليار دولار، وتاريخه في ابتكار أدوات جديدة، ونجاحه في مختلف استثماراته المتعددة.

وأضاف الخبير أن "ماسك بدوره يعمل على استغلال ترامب لتمرير رزمة من الاستثمارات والقوانين في مرحلة لاحقة، في حال فاز بالانتخابات الرئاسية، فالتزاوج بين المال والسلطة ظهر بوضوح في هذه الانتخابات".

رقم آخر

وظهر على الساحة مؤخرا، بطل جديد في سباق المليارديرات، وهو جيمي ديمون، رئيس "بنك جي بي مورغان" الأكبر في الولايات المتحدة والذي تتجاوز أصوله 3.7 تريليونات دولار.

وأصبح ديمون مطمعا لكل من ترامب وهاريس، وكل منهما يريده وزيرا للخزانة الأميركية في حال فوزه بالانتخابات، في وقت التزم فيه ديمون بالصمت خشية ردود فعل قد تطال المصرف.

ويقول عواد "يواجه ماسك وبيزوس وغيرهما من الأثرياء فرصا غير عادية ومخاطر غير مرئية في المعركة السياسية الأكثر صرامة والأكثر دراماتيكية وفوضوية وأعلى المخاطر في العصر الحديث".

ومن أبرز المليارديرات الداعمين لهاريس، إريك شميدت وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ألفابت" بثروة تقدر بنحو 30.2 مليار دولار، وداستن موسكوفيتز المؤسس المشارك لشركة منصات "ميتا" والذي يقدر صافي ثروته بـ24.2 مليار دولار.

كما يدعم هاريس كل من كريستي والتون، زوجة ابن مؤسس وول مارت سام والتون، وتبلغ ثروتها 15.4 مليار دولار، وميليندا فرينش غيتس وهي الزوجة السابقة لبيل غيتس.

وارتفع عدد المليارديرات في الولايات المتحدة بنسبة 38% منذ فوز ترامب بانتخابات الرئاسة عام 2016، وفق نيويورك تايمز.