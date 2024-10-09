الصراعات الجيوسياسية تهدد العالم بخسارة 14.5 تريليون دولار في 5 سنوات

قالت هيئة "سوق التأمين لويدز أوف لندن"، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي قد يواجه خسائر تبلغ 14.5 تريليون دولار على مدى 5 سنوات بسبب صراع جيوسياسي يضر بسلاسل التوريد وسوق التأمين.

وذكرت لويدز في بيان: "مع وجود أكثر من 80% من واردات وصادرات العالم (نحو 11 مليار طن من البضائع) في البحر في أي وقت من الأوقات، فإن إغلاق طرق تجارة رئيسية بسبب أي صراع جيوسياسي هو أحد أكبر التهديدات للموارد اللازمة لأي اقتصاد مرن".

السيناريو الخامس

والصراع الجيوسياسي هو السيناريو الخامس في سلسلة المخاطر النظامية التي أشارت إليها لويدز والتي تهدف إلى تزويد مديري المخاطر والحكومات وشركات التأمين بتقييمات التأثير القائمة على البيانات لأهم التهديدات العالمية التي تواجه المجتمع اليوم.

وحسب البيان، تأتي التأثيرات الاقتصادية لهذا السيناريو في المقام الأول من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية في منطقة الصراع والحاجة إلى إعادة تنظيم شبكات التجارة العالمية بسبب فرض العقوبات وتأثيرات خطوط الشحن المتضررة.

وذكرت الشركة أن التأثير على الشركات يعتمد على المنطقة التي تقع فيها وعوامل أخرى، مثل التورط في الصراع والاعتماد على التجارة الدولية والسلع التي قد تتأخر أو تضيع بسبب اضطرابات سلسلة التوريد.

خسائر

وضربت الشركة مثلًا باعتماد أوروبا بشكل كبير على الدول المتقدمة الأخرى صناعيا في الإمدادات التي تشمل أشباه الموصلات لتصنيع السيارات والإلكترونيات، وبذلك قد تخسر في هذا السيناريو ما يصل إلى 3.4 تريليونات دولار.

يشار إلى أن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تصاعدت بعد أن شنت إسرائيل حربا على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واتسعت رقعتها لتشمل لبنان والعراق واليمن، حيث استهدف الحوثيون السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل في محاولة لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، على حد قولهم.

واتسعت دائرة الاستهدافات لتشمل السفن التي تتبع دولا شكلت تحالفا لمنع استهداف هذه السفن، مما أفضى إلى تجنب السفن المرور في البحر الأحمر واتخاذ مسار رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، فضلا عن ارتفاع كلفة التأمين على السفن.