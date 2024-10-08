أبرمت شركة قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد لتزويد شركة شل الدولية للتجارة الشرقية، في سنغافورة، بالنافثا.

وبموجب الاتفاقية سيتم تزويد شركة شل الدولية بما يصل إلى 18 مليون طن من النافثا على مدى 20 عاما اعتبارا من أبريل/نيسان 2025، بحسب ما نقله بيان لقطر للطاقة.

والنافثا مصطلح يطلق على العديد من السوائل المتطايرة والقابلة للاشتعال يحصل عليها من خلال تقطير العديد من المركبات العضوية، وتستخدم كمذيبات للدهون والأصماغ وغيرها.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "نحن سعيدون بالتوقيع على أول اتفاقية لقطر للطاقة لبيع النافثا تبلغ مدتها 20 عاما، وهي أكبر اتفاقية وأطولها حتى الآن".

وأضاف "هذه هي الاتفاقية الثانية من نوعها التي نوقعها مع شل منذ عام 2019، وهو ما يبني على إستراتيجيتنا في إقامة علاقات أقوى مع شركائنا والمستهلكين النهائيين من الشركات الكبيرة".

وتابع الكعبي: "يعزز توقيع هذه الاتفاقية العلاقة بين قطر للطاقة وشل، التي هي ليست مشتريا موثوقا للنافثا فحسب، بل شريك رئيسي وإستراتيجي. ونتطلع إلى البناء على علاقاتنا الطويلة مع شل وتحقيق نجاحات أكبر في المستقبل".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة شل، وائل صوان: "هذه الصفقة ستدعم سعي شركة شل إلى تقديم المزيد من القيمة لعملائنا في جميع أنحاء العالم. هذا التوقيع اليوم يمثل إنجازا مهما جديدا في شراكتنا الراسخة".

وتتمتع قطر للطاقة وشل بشراكة إستراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة في قطر وحول العالم، بما في ذلك مشاريع قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، ومصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والعديد من الاستثمارات المشتركة الأخرى، وفق البيان.