غلوبس: الاتحاد الأوروبي يصر على تعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل

قالت منصة غلوبس الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إنه وفي اجتماع تم عقده الليلة الماضية أكد الاتحاد الأوروبي مجددا توصيته لشركات الطيران بعدم التحليق إلى إسرائيل حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء هذا التأكيد في ظل تصاعد المخاوف من المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله بعد اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، مما أدى إلى زيادة إلغاء الرحلات الجوية إلى تل أبيب.

ووفقا لتقرير نشرته غلوبس، شاركت كل من المفوضية الأوروبية ووكالة سلامة الطيران الأوروبية "إي إيه إس إيه" في مناقشات أكدت على التوصية السابقة التي تم إصدارها.

وقالت وكالة سلامة الطيران الأوروبية في بيان لها "لوحظ تصعيد شامل في الغارات الجوية وتدهور في الوضع الأمني، مما يؤثر على سلامة المجال الجوي فوق إسرائيل ولبنان."

إلغاء الرحلات الجوية الأوروبية

وأدّى هذا القرار إلى إلغاء العديد من شركات الطيران الأوروبية لرحلاتها إلى إسرائيل حيث:

أعلنت إير فرانس تمديد إلغاء رحلاتها حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

مددت ويز إير إلغاءاتها حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقالت ويز إير "الشركة على اتصال بجميع عملائها المتأثرين وتواصل متابعة الوضع عن كثب".

وعلى الرغم من أن مطار بن غوريون في تل أبيب يتمتع بأنظمة دفاع جوي متقدمة، وفق غلوبس، فإن التوصية الأوروبية وضعت المطار في السياق نفسه مع مطار بيروت.

ويشير تقرير غلوبس إلى أنه رغم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي في بعض الأحيان، فإن مطار بن غوريون لم يتعرض لهجمات مباشرة، وعادة ما يتم استئناف الرحلات بعد ساعات قليلة من وقوع الهجمات.

اجتماعات دون نتيجة

وفي محاولة للتوصل إلى اتفاق لرفع هذه التوصية، التقت هيئة الطيران المدني الإسرائيلية مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية الأسبوع الماضي، لكن الجهود باءت بالفشل.

ونتيجة لذلك، قررت شركات طيران عديدة، مثل "ويز إير" و"بلو بيرد"، تعليق رحلاتها إلى إسرائيل.

في المقابل، استأنفت شركة الطيران القبرصية "توس إيرويز" رحلاتها إلى إسرائيل بعد ضغوط من المستثمرين الإسرائيليين، حيث تعتبر الشركة مملوكة جزئيا من قبل مستثمرين إسرائيليين.

جهود هيئة الطيران المدني الإسرائيلية لثني وكالة سلامة الطيران الأوروبية عن قرارها باءت بالفشل.

ووفقا لتقرير غلوبس، تم إلغاء رحلات العديد من شركات الطيران وفق تواريخ مختلفة، ومنها :