بعد عام على حرب غزة بورصة فلسطين تهوي 22.4%

تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين بنسبة 22.4%، بعد مرور عام من بدء حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وجاء ذلك، وفق مسح أجرته وكالة الأناضول استنادا إلى البيانات التاريخية لبورصة فلسطين التي تضررت شركاتها بشدة من تبعات هذه الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأغلقت بورصة فلسطين على قيمة سوقية بـ3.9 مليارات دولار بنهاية جلسة 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نزولا من 5.02 مليارات نهاية جلسة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي آخر جلسة تداول قبل بدء العدوان الإسرائيلي.

وتتألف بورصة فلسطين من 49 شركة مدرجة تنشط في 5 قطاعات رئيسة: البنوك والخدمات المالية، التأمين، الاستثمار، الصناعة، الخدمات.

كما أظهر المسح أن مؤشر القدس -الذي يقيس أداء أنشط 15 شركة مدرجة- تراجع بنسبة 26.8% إلى 479.2 نقطة، مقارنة مع جلسة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023 البالغة 654.3 نقطة.

وتبدأ اليوم الاثنين السنة الثانية لقيام إسرائيل -مدعومة بأميركا ومعظم الدول الغربية- بحرب إبادة جماعية في غزة، إلى جانب عدوان متواصل على الضفة الغربية، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.