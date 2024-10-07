النفط يواصل الصعود مدفوعا بتفاقم الحرب في المنطقة

واصل النفط مكاسبه في تعاملات اليوم مدفوعا بمخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وتعطُّل محتمل للصادرات في المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط، إذ اقترب برنت من 80 دولارا، بعدما سجل الأسبوع الماضي أكبر قفزة أسبوعية له منذ أوائل عام 2023.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار أو 1.63% إلى 79.37 دولارا للبرميل، وقت كتابة التقرير، وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.5 دولار أو 2.3% إلى 75.94 دولارا.

وكان خام غرب تكساس الوسيط قد ارتفع في وقت سابق بأكثر من دولارين.

وارتفع برنت الأسبوع الماضي بأكثر من 8% فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 9.1% بسبب احتمال ضرب إسرائيل منشآت النفط الإيرانية ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

حذر إيراني

وكشفت صور للأقمار الصناعية نشرتها شركة تتبّع الناقلات "تانكر تراكرز"، السبت، عن إخلاء عدد من ناقلات النفط من المياه المحيطة بمحطة تحميل النفط الرئيسية في جزيرة خرج الإيرانية، خشية تعرضها لهجوم إسرائيلي.

ومنذ الأسبوع الماضي، تعيش أسواق النفط العالمية توترات بشأن احتمال الانتقام الإسرائيلي، بعد أن شنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل في وقت سابق من مساء الثلاثاء الماضي.

وعدّل بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس بالرفع توقعاته لسعر برميل النفط بحلول 2025، بمقدار 20 دولارا ليبلغ 96 دولارا في حال تراجع إنتاج طهران بمليون برميل يوميا، بسبب أي فرضية بتعرضها لهجوم.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة في شركة فيليب نوفا إن التصعيد المحتمل للصراع واجه ضغوطا متزايدة على جانب الطلب.

ضربة صاروخية

وأصابت صواريخ أطلقها حزب الله على مدينة حيفا، ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وفي الوقت ذاته، بدت إسرائيل مستعدة لتوسيع نطاق التوغلات البرية في جنوب لبنان في الذكرى الأولى لحرب غزة، التي اتسع منها نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وأثار تصعيد الصراع مخاوف من انجرار الولايات المتحدة، أكبر حليفة لإسرائيل، وإيران إلى حرب أوسع نطاقا.

وقال محللون في بنك (إيه إن زد) "نرى أن الهجوم المباشر على منشآت النفط الإيرانية هو الرد الأقل ترجيحا بين خيارات إسرائيل"، مشيرين إلى قدرة الانتاج الفائضة التي تملكها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغة 7 ملايين برميل يوميا.

ومن المقرر أن يبدأ تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء مثل روسيا وكازاخستان، في زيادة الإنتاج اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد خفض الإنتاج في السنوات القليلة الماضية لدعم الأسعار بسبب ضعف الطلب العالمي.

ويقول محللون إن أوبك تمتلك طاقة فائضة كافية من النفط لتعويض فقدان كامل للإمدادات الإيرانية حال دمرت إسرائيل منشآت هذا البلد النفطية لكنها ستواجه تعقيدات إذا ردت إيران بضرب منشآت لدى جيرانها في الخليج وأغلقت مضيق هرمز على الخليج العربي الذي تمر عبره معظم شحنات النفط إلى العالم.

وعندما بدأت الحرب في الشرق الأوسط قبل سنة، كان سعر خام برنت 88.15 دولارا لكن الأسعار الآن أقل بنحو 10 دولارات.