اقتصاد|فلسطين

ملياردير أسترالي يتبرع بـ10 ملايين دولار لغزة

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 05: Australian businessman Andrew Forrest attends a panel discussion at the Ukraine pavilion on day six of the UNFCCC COP28 Climate Conference at Expo City Dubai on December 05, 2023 in Dubai, United Arab Emirates. The COP28, which is running from November 30 through December 12, is bringing together stakeholders, including international heads of state and other leaders, scientists, environmentalists, indigenous peoples representatives, activists and others to discuss and agree on the implementation of global measures towards mitigating the effects of climate change. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
فورست سبق له أن اقترح إنشاء "نظام بوابات آمنة" لإدخال المساعدات لقطاع غزة (غيتي)
5/10/2024

تبرع الملياردير الأسترالي أندرو فورست بـ10 ملايين دولار لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

ونقلت الوكالة عن بيان أصدرته منظمة "مينديرو" غير الحكومية التابعة لفورست أمس الجمعة قولها: إن فورست سيتبرع بـ10 ملايين دولار لصالح منظمة المطبخ المركزي العالمي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأضافت المنظمة أن "مينديرو لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يموت الأطفال من الجوع".

وشهر يونيو/حزيران الماضي اقترح الملياردير الأسترالي إنشاء "نظام بوابات آمنة" على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، يمكن بواسطته توصيل 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين يوميا من خلال عبور 130 شاحنة عبر 3 بوابات.

وسبق للملياردير فورست أن تعهد بتقديم مساعدات مالية تتجاوز 6 ملايين دولار لقطاع غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي تحد للمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​

المصدر : وكالة الأناضول

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