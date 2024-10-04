نمو الوظائف في أميركا.. الدولار يقفز والذهب يخسر

ارتفع معدل الوظائف في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، وهذا قلل بشكل أكبر الحاجة إلى أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة بنسب كبيرة في اجتماعيه المتبقيين هذا العام.

واليوم الجمعة قال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في تقرير الوظائف -الذي يحظى بمتابعة وثيقة- إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 254 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 159 ألف وظيفة معدلة بالزيادة في أغسطس/آب السابق له.

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وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2% في أغسطس/آب الماضي.

وبدأ المركزي الأميركي دورة التيسير النقدي بخفض كبير لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي.

تراجع الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد بيانات الوظائف، وهذا دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على أن المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في اجتماعه في نوفمبر/تشرين الأول المقبل.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2640.61 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:03 بتوقيت غرينتش بعد أن قفز لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولارا في 26 سبتمبر/أيلول الماضي.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2660.90 دولارا.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية، كما أنه يزدهر في أوقات خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 31.74 دولارا للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي.

صعد البلاتين 0.3 % إلى 993.40 دولارا.

ارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 1004.00 دولارات.

الدولار ينتعش

وصعد الدولار اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع بعد بيانات الوظائف في أميركا، وأصبح في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي.

ووصل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية- مقابل 6 عملات رئيسية، إلى 102.64 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 16 أغسطس/آب الماضي بعدما قلص المتعاملون رهاناتهم على إمكانية خفض أسعار الفائدة.

وانخفض اليورو إلى 1.0959 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 15 أغسطس/آب الماضي.

وصعد الدولار إلى 148.80 ينا، وذلك في أعلى مستوى منذ 16أغسطس/آب.

ودفع تحسن البيانات الاقتصادية المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على خفض تكلفة الاقتراض 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل.

ووفقا لبيانات فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" يرى المتداولون حاليا فرصة بنسبة 11% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 50 نقطة أساس، وذلك نزولا من توقعات 28% في وقت سابق من اليوم الجمعة.