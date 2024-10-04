اقتصاد|نفط

مكاسب كبيرة للنفط وسط احتمال اتساع الصراع بالشرق الأوسط

Oil pipe line valve in front of the Iranian flag on the oil barrels. Iranian gas and oil fuel energy concept. 3d illustration
المخاوف تتزايد من احتمال استهداف إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية (غيتي)
4/10/2024

واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الجمعة وتمضي نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قوية وسط تقييم المستثمرين احتمالات حدوث تعطل للإمدادات في حالة اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط برغم وفرة الإمدادات في السوق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.7% إلى 78.17 دولارا للبرميل بحلول الساعة 08:31 بتوقيت غرينتش.

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وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.7% أيضا، إلى 74.21 دولارا للبرميل. ويتجه الخامان لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 7%.

وقال المحلل آشلي كيلتي من شركة "بانمور غوردون" إن "المخاوف تتزايد من احتمال أن تستهدف إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية في إطار ردها، مما قد يؤدي إلى ردود مقابلة وجر الدول المجاورة إلى الصراع".

وقال الرئيس جو بايدن أمس الخميس إن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كانت ستؤيد ضربات إسرائيلية لمنشآت النفط الإيرانية ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل، في الوقت الذي واصل فيه الجيش الإسرائيلي قصف بيروت استمرارا لصراعه مع حزب الله اللبناني.

وساهمت تعليقات بايدن في ارتفاع أسعار النفط بـ5%، في وقت تدرس فيه إسرائيل خياراتها في الرد بعد أن شنت إيران أكبر هجماتها على إسرائيل يوم الثلاثاء.

إلا أن المخاوف بشأن الإمدادات ظلت محدودة بالنظر لتوفر قدرة إنتاجية فائضة لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحقيقة أن إمدادات النفط الخام العالمية لم تتأثر حتى الآن بالاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في الشرق والمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس أمس الخميس إعادة فتح جميع حقول النفط وموانئ التصدير بعد حل نزاع رئاسة المصرف المركزي، مما أنهى أزمة أدت إلى خفض إنتاج النفط بشدة.

ويسمح هذا للبلاد بزيادة مستويات إنتاجها ليعود إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا.

المصدر : رويترز

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