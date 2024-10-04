حوم الدولار قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع اليوم الجمعة قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية الحاسمة التي قد توفر مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين قفز الين منهيا أسبوعا مضطربا شابه غموض بشأن توقعات السياسة النقدية في اليابان.

وتلقى الدولار دعما من الطلب على الملاذات الآمنة مع تقييم المستثمرين للصراع الواسع النطاق في الشرق الأوسط وتداعياته على الاقتصاد العالمي.

وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية- 101.91 نقطة في أحدث التعاملات، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى له في 6 أسابيع عند 102.09 الذي لامسه أمس الخميس.

وارتفع المؤشر على مدى الأسبوع بنحو 1.5%، وهو أقوى أداء له منذ أبريل/نيسان الماضي.

تفاصيل أداء العملات الرئيسية