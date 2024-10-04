الدولار قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع
4/10/2024
حوم الدولار قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع اليوم الجمعة قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية الحاسمة التي قد توفر مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين قفز الين منهيا أسبوعا مضطربا شابه غموض بشأن توقعات السياسة النقدية في اليابان.
وتلقى الدولار دعما من الطلب على الملاذات الآمنة مع تقييم المستثمرين للصراع الواسع النطاق في الشرق الأوسط وتداعياته على الاقتصاد العالمي.
وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية- 101.91 نقطة في أحدث التعاملات، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى له في 6 أسابيع عند 102.09 الذي لامسه أمس الخميس.
وارتفع المؤشر على مدى الأسبوع بنحو 1.5%، وهو أقوى أداء له منذ أبريل/نيسان الماضي.
تفاصيل أداء العملات الرئيسية
- استقر اليورو عند 1.102925 دولار بعد أن انخفض في الجلسات الخمس الماضية على التوالي.
- ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% بعد أن قال هيو بيل كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا إن البنك المركزي البريطاني يجب أن يخفض أسعار الفائدة تدريجيا، وذلك بعد هبوط الإسترليني 1% بعدما نقلت رويترز عن محافظ البنك آندرو بيلي قوله إن بنك إنجلترا قد يخفض أسعار الفائدة بمعدل كبير.
- وصل الدولار الأسترالي اليوم الجمعة إلى 1.3127 دولار، وهو ما يقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.3093 دولار الذي لامسه أمس الخميس.
- ارتفع الين 0.4% إلى 146.34 مقابل الدولار معوضا بعض الخسائر التي تكبدها خلال الأسبوع، رغم أنه ظل قرب أدنى مستوى في أكثر من 6 أسابيع عند 147.25 ينا للدولار الذي سجله في اليوم السابق.
المصدر : رويترز