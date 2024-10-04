حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن ارتفاع استهلاك الغاز العالمي والتوترات الجيوسياسية قد يعقدان من الإمدادات مع اقتراب الدول من فصل الشتاء.

وذكر أحدث تقرير صادر عن الوكالة أن الطلب الصناعي، وتحديدا من آسيا، يقود إلى زيادة كبيرة في استهلاك الغاز.

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وتوقعت الوكالة أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز بأكثر من 2.5% هذا العام، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 4200 مليار متر مكعب، مع توقع زيادة إضافية قدرها 2.3% بحلول عام 2025.

أوروبا في ورطة

يعدّ نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا أحد المخاطر الرئيسة مع اقتراب حلول فصل الشتاء في أوروبا، بحسب ما ذكرته الوكالة.

يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي آجال العقود الحالية بنهاية عام 2024، وذلك قد يؤدي إلى توقف جميع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر هذا المسار.

وأضافت الوكالة أن أوروبا ستحتاج إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في العام المقبل، وسيترتب على ذلك ضغط إضافي على الإمدادات العالمية، إذ إن الغاز الطبيعي المسال ضروري للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.

وقالت الوكالة إنه على الرغم من أن الاختناقات في قناة بنما والبحر الأحمر تؤثر على الشحن، فإن ذلك لم يؤدّ حتى الآن إلى انخفاض في إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

ومع ذلك، فإن هذه القضايا تكشف عن نقاط الضعف في تجارة الغاز الطبيعي المسال داخل سوق الغاز العالمية المترابطة.

وأوصت الوكالة بزيادة المرونة في سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة للغاز والغاز الطبيعي المسال، وأكدت أهمية دمج نظام تخزين الغاز في أوكرانيا في السوق العالمية.

وقال مدير أسواق وأمن الطاقة في الوكالة الدولية للطاقة كيسوكي ساداموري إن النمو في الطلب العالمي على الغاز هذا العام والعام المقبل يشير إلى انتعاش تدريجي من أزمة الطاقة التي أثرت كثيرا على الأسواق.

لكنه حذر من أن التوازن بين العرض والطلب لا يزال هشا وعرضة للتقلبات، داعيا إلى ضرورة التعاون الوثيق بين المنتجين والمستهلكين.