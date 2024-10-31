هل النساء أفضل في الاستثمار من الرجال؟

ناقش مقال نشرته مجلة فوربس أبرز التحديات التي تواجه النساء في العالم المالي، استنادا إلى حوار أجراه لاري لايت مع ديان بوردو، رئيسة "ذي همفريس غروب"، التي كتبت كتابا يتناول هذا الموضوع بعنوان "الحقيقة حول النساء والمال".

وأكدت بوردو أن النساء ما زلن يعانين من نقص التمثيل وسوء الفهم في مجال المال، مما يعزز القوالب النمطية التي تحيط بدورهن في إدارة المال.

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كما أوضحت أن هذه القوالب لا تحد من إمكانيات النساء فحسب، بل تؤثر أيضا على نوعية النصائح المالية التي يتلقينها من الخبراء الماليين.

تفنيد الأساطير حول النساء والمال

وتطرق المقال إلى العديد من المعتقدات الخاطئة، مثل أن الرجال أفضل من النساء في الاستثمار، وأن النساء أقل إلماما بالأمور المالية.

وكشفت بوردو أن هذه التصورات خاطئة، مشيرة إلى أن الدراسات أثبتت أن النساء يتفوقن على الرجال في الاستثمار على المدى الطويل.

وبحسب دراسة أجرتها "فيديليتي" البحثية، فإن النساء يحققن عوائد أعلى لأنهن يتجنبن قرارات المخاطرة قصيرة المدى، ويمتنعن عن البيع والشراء المتكرر، مما يحد من تكاليف المعاملات ويقلل من الأخطاء الناجمة عن توقيت السوق.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت بوردو أن النساء لا يفتقرن إلى المعرفة المالية، ولكنهن غالبا ما لا يُعطين الفرص نفسها للتعلم.

وتشير إلى أن النساء عند تزويدهن بالموارد اللازمة والدعم المناسب، يكتسبن الثقة بسرعة ويصبحن قادرات على اتخاذ قرارات مالية مدروسة وفعّالة.

بين المال والمشاعر

ووفقا لما ورد في المقال المنشور على فوربس، تناولت بوردو أيضا أهمية الدور العاطفي في اتخاذ القرارات المالية، معتبرة أن فصل المشاعر عن المال ليس واقعيا.

وترى أن المال يرتبط بالأمان والقيم والأهداف المستقبلية، مشيرة إلى أن تجاهل الجانب العاطفي يُضيّع الفرصة لفهم أفضل لأسباب سلوكياتنا المالية.