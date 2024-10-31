ماسك يجري محادثات مع مستثمرين بالخليج لجمع تمويلات لشركة الذكاء الاصطناعي

يجري إيلون ماسك محادثات مع بعض أكبر المستثمرين في الشرق الأوسط بشأن جمع أموال لشركته الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" (xAI) التي يمكن أن تكون قيمتها تضاعفت تقريبًا في عامها الأول إلى 45 مليار دولار.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن 6 مصادر وصفتهم بالمطلعين قولهم إن شركة "إكس إيه آي" تجري محادثات مبكرة مع مستثمرين جدد وحاليين سعيًا للحصول على رأس مال جديد للتنافس مع شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI)، التي جمعت مؤخرًا أكثر من 10 مليارات دولار في الديون والأسهم، بالإضافة إلى "أنثروبيك" (Anthropic) وشركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك غوغل وميتا.

وتواصل ماسك مع المستثمرين في قطر والسعودية بشأن دعم شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، حسبما نقلت الصحيفة عن 3 مصادر لم تسمهم، كما تحدث إلى مستثمرين حاليين بما في ذلك "سيكويا كابيتال" (Sequoia Capital) و"فالور إكويتي بارتنرز" (Valor Equity Partners).

ووفق مصدرين، فإنه تم طرح تقييم محتمل بقيمة 45 مليار دولار مع المستثمرين، وهو ما يقرب من ضعف المستوى الذي تم التوصل إليه في جولة تمويل الصيف الماضي.

ومن المتوقع أن تقود شركة فالور الجولة وأن تشارك سيكويا، حسبما نقلت الصحيفة عن مصدرين آخرين على اطلاع على المناقشات، أشارا إلى أن المفاوضات في مرحلة أولية وأن التقييم والمشاركة قد يتغيران.

مستثمرون قطريون

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله إن ماسك تواصل مع مستثمرين قطريين، وقد ساعد جهاز قطر للاستثمار في استحواذ ماسك على تويتر (إكس حاليا) في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وأعربت دول خليجية، بما في ذلك قطر والسعودية والإمارات، عن طموحاتها لتصبح من اللاعبين الرائدين في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ إن لديها قوة مالية كبيرة وموارد طاقة وفيرة.

في الشهر الماضي، قالت شركة "غروك" (Groq) الأميركية للذكاء الاصطناعي إنها تخطط لإنشاء أكبر مركز بيانات استدلالي بالعالم في السعودية بعد توقيع صفقة مع أرامكو ديجيتال، الذراع التقنية لشركة النفط المملوكة للدولة في المملكة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر تقريرًا عن خطط جمع الأموال لشركة "إكس إيه آي"، وذكرت المعلومات أن ماسك كان في مناقشات مع سيكويا وفالور.