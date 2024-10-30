هرمز والسويس منها.. أهم 7 ممرات مائية تجارية عالمية

مع تصاعد الصراع في منطقتنا العربية، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وامتداده إلى لبنان وضرب إيران والتهديد بمزيد من الضربات، زادت المخاوف من أن يؤدي تفاقم الأزمة في منطقة الشرق الأوسط إلى إغلاق مضيق هرمز بين الخليج العربي وخليج عمان والذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

وذلك ما دفع إلى البحث عن أهم الممرات المائية التي تتحكم بالتجارة العالمية، وفي ما يلي أبرز 7 ممرات مائية يمر عبرها نحو 65.5% من حجم التجارة المائية العالمية، وهي:

1) مضيق ملقا:

يربط مضيق ملقا بين المحيطين الهادي والهندي، ويعدّ أهم الممرات المائية التجارية في العالم حيث يسيطر على 23.7% من إجمالي حجم التجارة البحرية العالمية.

تعتمد عليه الاقتصادات الآسيوية الكبرى وعلى رأسها الاقتصاد الصيني في مرور البضائع المختلفة.

يمتد المضيق على مسافة 805 كيلومترات ويشكل نقطة عبور إستراتيجية بين شرق آسيا وغربها.

يُعدّ المضيق مسارًا حيويا لنقل النفط، إذ يمر عبره نحو 15 مليون برميل يوميا.

2) قناة السويس:

تربط قناة السويس المصرية بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، فتسهم بذلك في تسهيل التجارة بين آسيا وأوروبا.

يمر عبرها 12% من إجمالي حجم التجارة البحرية العالمية، ويعبرها سنويا ما يقرب من 20 ألف سفينة.

افتتحت في عام 1869، وتمتد على مسافة 193 كيلومترا.

وصلت إيرادات القناة في العام المالي 2023-2024 إلى 7.2 مليارات دولار، بحسب هيئة قناة السويس.

3) مضيق هرمز:

يربط مضيق هرمز بين الخليج العربي وخليج عمان ومن بعده المحيط الهندي.

يمر عبره 11.1% من إجمالي التجارة البحرية العالمية.

يمر عبر المضيق نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا، وذلك ما يجعله من أهم نقاط الشحن في العالم.

يعدّ المضيق الممر الرئيسي للنفط والغاز المتجه من المنطقة إلى الأسواق العالمية.

ولذلك، فإن أي اضطراب في حركة الشحن عبر مضيق هرمز بسبب التوترات الجيوسياسية يمكن أن يؤثر تأثيرا كبيرا على أسعار النفط العالمية وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة التي تعاني من صراعات إقليمية، وذلك مما يزيد من أهميته.

4) مضيق باب المندب:

يعد نقطة إستراتيجية تربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، ويعتبر من أهم الممرات البحرية في العالم.

يمتد المضيق على مسافة نحو 30 كيلومترا ويشكل معبرًا حيويا للتجارة بين أوروبا وآسيا.

يعد هذا الممر مهما للتجارة العالمية، حيث يمر عبر المضيق نحو 10% من التجارة البحرية العالمية، بما في ذلك صادرات النفط من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية.

يمر عبره نحو 4.8 ملايين برميل من النفط يوميا.

يمر عبره سنويا نحو 10 آلاف سفينة، منها نحو 4 آلاف سفينة نفط.

المضيق يواجه تحديات أمنية كبيرة بسبب الصراعات في اليمن والصومال، وذلك مما يزيد من خطر تعطيل حركة السفن.

5) المضايق الدانماركية:

هي المضايق التي تربط بحر البلطيق ببحر الشمال من خلال كاتيجات وسكاجيراك.

يمر عبرها 3.9% من إجمالي التجارة البحرية العالمية.

6) مضيق البوسفور:

مضيق ضيق يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة.

يمر عبر مدينة إسطنبول في تركيا، ويمتد على مسافة نحو 30 كيلومترًا ويشكل حدودًا طبيعية بين قارة آسيا وقارة أوروبا.

يعدّ ممرا رئيسيا لصادرات الطاقة من روسيا وآسيا الوسطى.

يمر عبره 3.1% من إجمالي التجارة البحرية العالمية.

تكمن الأهمية الاقتصادية للمضيق في أنه نقطة عبور رئيسة لصادرات النفط والغاز من بحر قزوين، إذ يمر عبره نحو 3 ملايين برميل من النفط يوميا.

يعتبر المضيق أيضًا محورًا حيويا للتجارة بين الدول المطلة على البحر الأسود ودول البحر الأبيض المتوسط، ويتجاوز عدد السفن التي تمر عبره 40 ألف سفينة سنويا، وذلك ما يجعله من أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم.

7) قناة بنما:

تعدّ قناة بنما أصغر الممرات المائية، وتربط بين المحيطين الأطلسي والهادي.

تسيطر على 3% من إجمالي التجارة البحرية العالمية.

افتتحت في عام 1914، وتمتد القناة على مسافة نحو 82 كيلومترًا، وتتيح للسفن تجنب الرحلة الطويلة حول أميركا الجنوبية.

يمر عبر القناة 14 ألف سفينة سنويا.

تحقق إيرادات بنحو 4 مليارات دولار في السنة، وفقا لهيئة قناة بنما.

المعابر المائية السبعة هذه مرّ منها العام الماضي بضائع بحجم 6.5 مليارات طن، بقيمة تربو على 8 تريليونات دولار؛ من مختلف أنواع البضائع من طعام وملابس وأحذية وشاشات وأثاث وقضبان الصلب ونفط وغاز طبيعي.

وتلعب هذه الممرات دورًا حاسمًا في تقليل الوقت وكلفة الشحن، بما يؤثر مباشرة على تدفق التجارة العالمية وإمكانية الوصول إلى الأسواق.