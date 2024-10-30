انخفاض عدد أصحاب المليارات الصينيين 36%

شهدت الصين انخفاضا ملحوظا في عدد أصحاب المليارات بالدولار بنسبة تزيد على الثلث خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقا لقائمة الأثرياء التي أعدتها مجموعة هورون، ونشرت فايننشال تايمز تفاصيلها.

وبحسب البيانات، بلغ عدد أصحاب المليارات الصينيين ذروته عند 1185 مليارديرا في عام 2021، ليتراجع الآن إلى 753 شخصا فقط. وتمثل هذه النسبة انخفاضا قدره 36%، وهو ما يفوق بكثير انخفاض قيمة اليوان (الرنمينبي) الصيني مقابل الدولار بنسبة 10% خلال نفس الفترة، وهذا يشير إلى تأثيرات أعمق من مجرد تقلبات العملة.

وفي العام الماضي وحده، انخفض عدد أصحاب المليارات بنسبة 16%، رغم أن اليوان تراجع بنسبة 2.5% فقط مقابل الدولار، مما يبرز تأثرهم الكبير بتباطؤ الاقتصاد.

واستطاع تشانغ يي مينغ، مؤسس شركة بايت دانس التي تمتلك تطبيق الفيديو القصير الشهير تيك توك ونظيره الصيني دويين هذا العام أن يتصدر قائمة الأثرياء في الصين للمرة الأولى بثروة تقدر بحوالي 49 مليار دولار، ليصعد من المرتبة الرابعة إلى القمة.

ورغم العقبات التي تواجهها شركته بايت دانس في الولايات المتحدة، حيث تسعى الحكومة الأميركية إلى تقييد نشاطها هناك، نجح تشانغ في بناء ثروته الضخمة بفضل الشعبية المتزايدة لتطبيق تيك توك عالميا، وهذا جعله يتجاوز منافسيه التقليديين.

ومن بين هؤلاء تشونغ شانشان، مالك شركة نونغفو سبرينغ للمياه المعبأة، الذي تراجع إلى المرتبة الثانية بعد أن كانت شركته تواجه ضغوطا شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي تتهمها بالتحيز لليابان، وهذا أدى إلى انخفاض قيمة أسهم الشركة بنحو 40%.

تحول في طبيعة قائمة الأثرياء

وتعكس قائمة الأثرياء في الصين تغيرا ملحوظا في طبيعة أصحاب الثروات، إذ بدأت قائمة الأثرياء التقليديين، لا سيما مطورو العقارات، تتراجع بسبب انهيار سوق العقارات الصيني الذي كان مزدهرا في السابق.

وفي المقابل، برز رواد الأعمال في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مثل بوني ما، مؤسس شركة تينسنت، الذي حل في المرتبة الثالثة بثروة تبلغ 44.4 مليار دولار، بينما جاء كولين هوانغ، مؤسس شركة التجارة الإلكترونية بيندودو، في المركز الرابع بثروة تقدر بنحو 34.5 مليار دولار.

ومن اللافت أن بعض أصحاب المليارات الجدد من الجيل الصاعد في الصين يتمتعون بنظرة دولية أكبر من أسلافهم وفق فايننشال تايمز، حيث يسعون إلى توسيع نشاطاتهم خارج الحدود، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة في الأسواق المحلية.

فعلى سبيل المثال، كريس شو يانغتيان، مؤسس منصة الأزياء العالمية "شي إن"، احتل المرتبة 76 بثروة قدرها 7 مليارات دولار، في حين يواصل عدد من المليارديرات الصينيين اختيار هونغ كونغ وسنغافورة كملاذات للاستثمارات.

تداعيات اقتصادية وسياسية

ووفقا للصحيفة فإن القائمة تعتبر مؤشرا على التحديات التي يواجهها الأثرياء في الصين وسط التغيرات الاقتصادية والسياسية.

وذكر روبرت هوغورف، رئيس مجموعة هورون، أن قائمة الأثرياء الصينيين شهدت انخفاضا للعام الثالث على التوالي، وهو أمر غير مسبوق، نتيجة للأداء الضعيف للأسواق المالية الصينية والقيود المفروضة على بعض القطاعات.

وتزامن هذا التراجع مع تقلص ثروات قطاعات كانت مزدهرة مثل العقارات، وقطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الشركات المصنعة للبطاريات الشمسية والمركبات الكهربائية التي شهدت منافسة متزايدة.