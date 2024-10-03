للذكاء الاصطناعي العديد من التطبيقات المفيدة في القوى العاملة، بدءا من أتمتة سير عمل خدمة العملاء، وحتى معالجة مجموعات البيانات العلمية الضخمة بسرعة، لكن أنظمة هذه التكنولوجيا لا تستطيع القيام بكل شيء.

وثمة وظائف ومهن ستبقى موجودة مهما بلغت البشرية من تقدم، ومهما بلغ الذكاء الاصطناعي والروبوتات من تطور، فمن غير المرجح أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من استبدال الوظائف التي تتطلب مهارات بشرية مثل الحكم والإبداع والبراعة البدنية والذكاء العاطفي، وفقا لـ"تقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي"، وهو تحليل معمّق لكيفية تطور الوظائف والمهارات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب التقرير، فإن المهارات الأكثر طلبا من قبل أصحاب العمل خلال السنوات الخمس المقبلة ستشمل التفكير التحليلي، والتعاطف والاستماع النشط، والقيادة والتأثير الاجتماعي.

وبشكل عام، تتوقع 50% من المنظمات أن يؤدي الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف إلى إحداث نمو في الوظائف، في حين ترى 25% فقط أنه يؤدي إلى فقدان الوظائف، وفق تقرير المنتدى.

وأشار تقرير آخر -أعده معهد التوظيف الأميركي- إلى أن الوظائف الأكثر أمانا من الذكاء الاصطناعي والأتمتة هي تلك التي تتطلب صفات إنسانية لا يمكن للروبوت تقليدها، كما ستقلل المجالات الأكثر إبداعا، والتي لا تلتزم بالروتين الصارم من خطر استبدال الذكاء الاصطناعي للوظائف.

وفي هذا التقرير تستعرض الجزيرة نت أكثر من 100 وظيفة في مختلف القطاعات، تحتاج البشر لأدائها، ولا يمكن الاستغناء عنهم فيها الآن وفي المستقبل، وفق ما ذكر عدد من المواقع والمنصات المتخصصة منها فوربس ومعهد التوظيف الأميركي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنصة أب وورك.

الوظائف المقاومة للذكاء الاصطناعي

وهذه الوظائف العشر المقاومة للذكاء الاصطناعي، والمتوقع أن تشهد أعلى معدل نمو بحلول عام 2032، بحسب تقرير معهد التوظيف الأميركي.

الممرضات (معدل النمو بحلول 2032 نحو 45.7%) مساعدو الأطباء 27.6% مستشارو الصحة العقلية 22.1% مدرسو التمريض 21.5% المدربون والكشافة 20% المدربون الرياضيون 17.5% المعالجون الفيزيائيون (العلاج الطبيعي) 16.9% أخصائيو تقويم العظام والأطراف الصناعية 16.8% المعالجون المهنيون 13.9%

وظائف لا غنى فيها عن البشر

وهذه قوائم تضم 132 وظيفة لا غنى عن البشر فيها بمختلف القطاعات:

1- وظائف قطاع الرعاية الصحية

والوظائف في القطاع الصحي هي وظائف منخفضة المخاطر من الأتمتة، لأنها معقدة وتتطلب المرونة، كما يمكن أن تكون المواقف الطبية غير متوقعة، وتحتاج لمهارات بشرية خاصة لا يملكها الذكاء الاصطناعي.

ولا يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تحل محل التفاعل البشري الفردي أو المهارات الشخصية التي يتمتع بها العاملون في مجال الرعاية الصحية. بدءا من تقديم الرعاية بجانب السرير إلى دعم الصحة العقلية، سيظل الناس جزءا أساسيا من الرعاية الصحية.

ومع ذلك، فإن الرعاية الصحية ليست بمنأى عن تأثير الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الرعاية الصحية له عدد من الاستخدامات، منها مساعدة المهنيين في بعض المهام المتكررة مثل نسخ ملاحظات الطبيب أو تنظيم مجموعات البيانات في برنامج إكسل، وغيرها.

وظائف الرعاية الصحية التي لن يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي

طبيب عام طبيب جراح طبيب نفسي أطباء الطب الوقائي أطباء الطب الطبيعي وإعادة التأهيل أطباء الطب الرياضي أطباء التوليد وأمراض النساء أطباء الجلدية أطباء الأسنان الممرضات الممارسات ممرضات الطب النفسي المتقدمات ممرضات العناية الحرجة الممرضات المتخصصات في التمريض السريري مساعدو الأطباء المعالج الفيزيائي المسعفون القابلات جراحو الفم والوجه والفكين مختصو تقويم الأسنان مديرو إدارة الطوارئ علماء النفس العصبي مستشار الصحة العقلية اختصاصي تقويم العظام والأطراف الصناعية المعالج المهني اختصاصي العلاج الزوجي والعائلي اختصاصي العلاج بالموسيقى

2- المجالات الإبداعية والفنية

وفي حين أن أدوات الذكاء الاصطناعي -مثل مولد صور الذكاء الاصطناعي- قد تبدو وكأنها تخلق محتوى إبداعيا أو فنيا فريدا، فإنها في الواقع تقوم فقط بإعادة دمج العناصر التي تم تغذيتها بها من خلال بيانات التدريب.

كما أن العديد من المساعي الإبداعية تتضمن صنع شيء ما باليد، ومن الصعب استبدال هذه المساعي الإبداعية بأي شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي.

وحتى العمل الإبداعي الذي يعتمد على الحاسوب، فإن الناتج الذي تنتجه أداة الذكاء الاصطناعي يكون دائما قابلا للتنبؤ، استنادا إلى ما يتم تغذيتها به من معلومات. ولكن وببساطة، لا تستطيع هذه الخوارزميات والبرامج إنتاج الإبداع الفريد بالطريقة التي يفعلها العقل البشري.

وظائف إبداعية لن يحل الذكاء الاصطناعي محلها

نحات الجواهري (صانع المجوهرات) ممثل مسرحي صانع الساعات نافخ الزجاج خطاط حداد فنان السيرك رسام الجداريات عارضة أزياء مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي مصمم الديكور والمعارض مهندس المناظر الطبيعية

3- قطاع التعليم

يعد الذكاء الاصطناعي بلا شك أداة بحث ودراسة مفيدة، ومع ذلك فإنه لا يستطيع أن يحل محل التعليم الذي يقوده فرد مطلع، فالتعلم المباشر من شخص يتمتع بخبرة في مجال معين قد يمنحك رؤى لن تحصل عليها من التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، أو قراءة كتاب.

وسوف يظل البشر أيضا جزءا حيويا من البحث الأكاديمي، لأن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لا تستطيع التعامل سوى مع معلومات ومجموعات بيانات قائمة وموجودة من قبل، ولكنها غير قادرة على العثور على معلومات جديدة.

وظائف تعليمية لن يستبدلها الذكاء الاصطناعي

معلم صف مدير التعليم من الروضة إلى المرحلة الثانوية مختص في التعليم الخاص باحث علمي مؤرخ عالم آثار معلم اللياقة البدنية والعافية مدرس العمل الاجتماعي مدرس الفنون والدراما والموسيقى مدرس الهندسة المعمارية

4- الصحافة والإعلام والاتصال

تمتلئ منصات وسائل التواصل والمتخصصة بالثرثرة حول طرق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في البحث والكتابة والصحافة وحتى إنتاج الفيديو، ومع ذلك، لن يحل الذكاء الاصطناعي محل جميع الوظائف المرتبطة بالوسائط والاتصالات بشكل كامل.

وفي حين أن المراسل أو الكاتب الصحفي قد يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدته في تنظيم ملاحظاته، فإن البشر سيستمرون بالقيام بمعظم هذه الأدوار.

وظائف إعلامية لن يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي

رئيس/مدير التحرير مراسل صحفي مراسل تلفزيوني في الموقع صحفي استقصائي كاتب عمود افتتاحي مصور صحفي مذيع أخبار تلفزيوني معد برامج حوارية متخصصة رؤساء الأقسام المتخصصة مضيف برنامج حواري مضيف حفل توزيع الجوائز مدير الندوة مخرج تلفزيوني مدير التحرير

5- المهن الماهرة

قد يكون روبوت المحادثة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي قادرا على إخبارك بمعلومات حول كيفية تركيب أنبوب أو توصيل لمبة كهربائية بشكل صحيح، لكنه لا يستطيع في الواقع تنفيذ المهمة، لذا ستكون ثمة حاجة دائما إلى بشر يتمتعون بخبرة في المهن الماهرة والبناء والهندسة وغيرها من التخصصات المتعلقة ببناء المنازل أو البنية التحتية الأساسية.

وظائف ماهرة لن يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي

عامل أسقف عامل بناء كهربائي بناء ومنازل كهربائي سيارات ميكانيكي سباك نجار معلم بناء فني تركيب الأنابيب ميكانيكي حجار (حجر البناء) مهندس مدني مهندس معماري مهندس النقل فني تركيب المباني المصنعة والمنازل المتنقلة

6- الخدمة والعناية الشخصية

من التخطيط والإشراف على الأحداث إلى قص الشعر أو تنظيف المنزل، ستظل العديد من وظائف الخدمة والرعاية الشخصية تتطلب لمسة إنسانية.

وظائف الخدمة التي لن يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي

مصفف شعر فنانة تجميل (مكياج) معالج بالتدليك طبيب بيطري مربية الحيوانات الأليفة مدرب الحيوانات منظم الحفلات مقدم الطعام مدبرة منزل جليسة أطفال

7- الخدمات العامة والاجتماعية

ستستمر الوظائف التي تتطلب تفاعلا وثيقا مع المجتمع، بما في ذلك إنقاذ الأرواح. سوف تستمر في استيفاء متطلبات الوجود البشري، فمن رجال الإطفاء إلى العاملين في المنظمات غير الحكومية، هناك مجموعة كاملة من الوظائف التي تنطوي على مهارات مثل العمل اليدوي، واتخاذ القرار، والتعاطف مع الآخرين وهي كلها أمور لا تستطيع الآلات تنفيذها.

وظائف الخدمة العامة التي لن يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي

رجال إطفاء مسعف رجال الدفاع المدني رجال وضباط الشرطة عامل البحث والإنقاذ عامل اجتماعي عامل في منظمة غير حكومية مدير الحدائق والترفيه جامع القمامة حراس الغابات والمحميات عامل مساعدات إنسانية

8- وظائف الرياضة واللياقة البدنية

– تشمل القائمة

رياضي محترف (لاعب كرة قدم أو تنس أو غيره) مدرب رياضي مختص بلعبة معينة مدرب شخصي مدرب الرياضات المغامرة مدرب غوص مدرب ركوب الأمواج مدرب إبحار دليل جولة الغطس

9- الزراعة والغذاء والبيئة

تشمل القائمة:

المزارعون عالم زراعي عالم النبات صياد السمك خبير نباتات وأشجار حارس حدائق ناشط في مجال حماية البيئة الشيف خباز طاهي المعجنات صانع المشروبات الروحية صانع الشوكولاتة

10- وظائف أخرى

ثمة كثير من الوظائف في قطاعات أخرى لا غنى عن البشر فيها مثل الوظائف الدينية والسياسية والتجارية، والقانونية، ومنها: