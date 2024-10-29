مؤسس تيك توك يتربع على قائمة الأغنى في الصين

تصدر تشانغ يي مينغ، مؤسس تطبيق تيك توك، قائمة الأكثر ثراء في الصين لأول مرة، حسبما ذكرت مجلة هورون الصينية ومقرها شنغهاي، حيث بلغت ثروته 49.3 مليار دولار بزيادة قدرها 43% عن عام 2023.

وقالت المجلة إن تشانغ (41 عاما) ينتمى للجيل الجديد من رجال الأعمال الصينيين الذين يركزون على الأعمال عالميا أكثر من أسلافهم.

وعزز تشانغ، مؤسس شركة بايت دانس التي تمتلك تيك توك، من حجم أعماله بنسبة 30% العام الماضي. ولدى تيك توك نحو 200 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها.

وترك تشونغ شانشان صدارته للقائمة لأول مرة منذ ثلاثة أعوام. وحل تشونغ (70 عاما) الذي تبلغ ثروته 47.9 مليار دولار بسبب أعماله الخاصة بشركة نونجفو سبرينغ للمياه المعبأة، في المركز الثاني.

وجاء ما هواتينغ مؤسس شركة تينسيت التكنولوجية في المركز الثالث بثروة بلغت 44.4 مليار دولار.

ويعتبر تطبيق تيك توك واحدًا من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي انتشارًا عالميا، على الرغم من المخاوف المتزايدة في بعض الدول بشأن علاقته مع الحكومة الصينية.

ورغم تأكيدات تيك توك وبايت دانس على استقلالهما عن الدولة، فإن الولايات المتحدة تعتزم حظر تيك توك في يناير/كانون الثاني 2025 إذا لم تقم بايت دانس ببيعه.

ضغوط السوق الأميركي

وعلى الرغم من التهديدات بحظر التطبيق في الولايات المتحدة، فإن شركة بايت دانس حققت زيادة في أرباحها العالمية بنسبة 60% العام الماضي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في ثروة تشانغ الشخصية.

وأشار روبرت هووغورف، رئيس معهد هورون، إلى أن تشانغ هو الشخص الـ18 الذي يتصدر قائمة الأثرياء في الصين خلال 26 عاما، مقارنة بالولايات المتحدة التي شهدت 4 أشخاص فقط في القمة.

ولم تكن ثروة تشانغ يي مينغ هي الوحيدة التي تصاعدت في قطاع التكنولوجيا الصيني، إذ جاء بوني ما، المدير التنفيذي لمجموعة تينسنت، في المرتبة الثالثة على القائمة بثروة تُقدر بـ57.75 مليار دولار.