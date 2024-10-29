قطر للطاقة تستحوذ على 50% من مشروع للطاقة الشمسية في العراق

وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مع شركة توتال إنرجيز استحوذت بموجبها على 50% من مشروع الطاقة الشمسية التابع لمشروع نمو الغاز المتكامل في العراق.

وبموجب الاتفاقية، التي تخضع لموافقة الجهات المعنية، ستحتفظ شركة "توتال إنيرجيز" بالنسبة المتبقية (50%) من المشروع.

ومن المقرر أن يشمل المشروع، الذي سيكون أحد أكبر المشاريع في العالم، على مليوني لوحة شمسية ثنائية الوجه وعالية الكفاءة تكون مثبتة على أجهزة تعقب أحادية المحور ليكون قادرا، عند اكتماله، على توفير ما يصل إلى 1.25 غيغاوات (في الذروة) من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية لشبكة الكهرباء في البصرة، وفق بيان للشركة.

https://x.com/qatarenergy/status/1850874313445933145

مراحل التطوير

وسيتم تطوير المشروع على مراحل بين عامي 2025 و2027، حيث سيكون بإمكانه تزويد الكهرباء لحوالي 350 ألف منزل في منطقة البصرة.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، المهندس سعد بن شريده الكعبي: "يسعدني أن نبرم هذه الاتفاقية للشراكة في مشروع مهم للغاية بالنسبة لقطاع الطاقة العراقي، ونتطلع إلى العمل مع شريكتنا الإستراتيجية توتال إنرجيز لإنجاحه".

وكانت قطر للطاقة قد أعلنت في يونيو/حزيران 2023 انضمامها إلى تحالف سيقوم بتنفيذ مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق بتملكها لحصة تبلغ 25%، إلى جانب شركة توتال إنرجيز 45% وشركة نفط البصرة (30%).

ويتضمن مشروع نمو الغاز المتكامل تصميم وإنشاء مرافق لتطوير موارد العراق الطبيعية، بالإضافة إلى استعادة كميات كبيرة من الغاز في منطقة البصرة وتزويده إلى محطات توليد الطاقة بدلا من حرقه.