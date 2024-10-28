الصين تجدد تحذير الأوروبيين من التفاوض المنفصل مع صانعي السيارات الكهربائية

حذرت الصين اليوم الاثنين مجددا الاتحاد الأوروبي من أن إجراء التكتل مفاوضات منفصلة مع شركات تصنيع المركبات الكهربائية في أثناء المحادثات التي تجريها مع بكين من شأنه "هز الثقة المتبادلة" والتأثير على المفاوضات الأوسع.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية تحذيرا مماثلا في وقت سابق من هذا الشهر، لكن هذا التكرار يأتي بعد أيام من اتفاق الصين والاتحاد الأوروبي على إجراء المزيد من المفاوضات الفنية بشأن البدائل المحتملة للرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية الصنع.

وأوضح الجانبان أن الالتزام بحد أدنى للأسعار سيظل الحل للنزاع، وقالت الوزارة إن المرحلة التالية من المشاورات بدأت. وقالت بكين يوم الجمعة الماضي "نرحب بقدوم فريق الاتحاد الأوروبي إلى الصين في أقرب وقت ممكن".

رسوم إضافية

ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية تبلغ 35.3% الأسبوع المقبل على المركبات الكهربائية المنتجة في الصين، في ختام تحقيق بشأن التصدي للدعم الحكومي، لكنه قال إن المحادثات قد تستمر بعد ذلك.

ويبحث الجانبان احتمال الحصول على التزامات بحد أدنى للسعر من المنتجين الصينيين أو استثمارات في أوروبا كبديل للرسوم الجمركية.

وعقدت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، بالفعل 8 جولات من المفاوضات الفنية مع الجهات الصينية، وقالت إنه ما زالت هناك "فجوات كبيرة".