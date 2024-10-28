اقتصاد|الصين

الصين تجدد تحذير الأوروبيين من التفاوض المنفصل مع صانعي السيارات الكهربائية

A worker looks on at a BYD assembly line in Shenzhen, China May 25, 2016. REUTERS/Bobby Yip/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD PACKAGE - SEARCH
مصنع للسيارات الكهربائية الصينية (رويترز)
28/10/2024

حذرت الصين اليوم الاثنين مجددا الاتحاد الأوروبي من أن إجراء التكتل مفاوضات منفصلة مع شركات تصنيع المركبات الكهربائية في أثناء المحادثات التي تجريها مع بكين من شأنه "هز الثقة المتبادلة" والتأثير على المفاوضات الأوسع.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية تحذيرا مماثلا في وقت سابق من هذا الشهر، لكن هذا التكرار يأتي بعد أيام من اتفاق الصين والاتحاد الأوروبي على إجراء المزيد من المفاوضات الفنية بشأن البدائل المحتملة للرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية الصنع.

وأوضح الجانبان أن الالتزام بحد أدنى للأسعار سيظل الحل للنزاع، وقالت الوزارة إن المرحلة التالية من المشاورات بدأت. وقالت بكين يوم الجمعة الماضي "نرحب بقدوم فريق الاتحاد الأوروبي إلى الصين في أقرب وقت ممكن".

رسوم إضافية

ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية تبلغ 35.3% الأسبوع المقبل على المركبات الكهربائية المنتجة في الصين، في ختام تحقيق بشأن التصدي للدعم الحكومي، لكنه قال إن المحادثات قد تستمر بعد ذلك.

ويبحث الجانبان احتمال الحصول على التزامات بحد أدنى للسعر من المنتجين الصينيين أو استثمارات في أوروبا كبديل للرسوم الجمركية.

وعقدت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، بالفعل 8 جولات من المفاوضات الفنية مع الجهات الصينية، وقالت إنه ما زالت هناك "فجوات كبيرة".

المصدر : رويترز

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