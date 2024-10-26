الفاتيكان يخفض الرواتب الشهرية للكرادلة في روما

خفض الفاتيكان رواتب الكرادلة الذين يرأسون مناصب عليا في الكنيسة الكاثوليكية في روما بنحو 10% أو 500 يورو (540 دولارا) شهريا، في الوقت الذي يواصل فيه البابا فرانشيسكو برنامج مستَهدَف "العجز الصفري".

وقال ماكسيمينو كاباليرو ليدو، وهو رجل دين إسباني يرأس وزارة المالية في الفاتيكان، في مذكرة كتبها إن الكرادلة لن يتلقوا بعد الآن مخصصات شهرية تستخدم عادة لتغطية تكاليف تعيين مساعدين شخصيين.

وقال كاباليرو في المذكرة المؤرخة 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إنه تصرف بناء على طلب البابا فرانشيسكو، وإن التخفيضات ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويتلقى الكرادلة في روما راتبا شهريا يعتقد أنه يتراوح بين 4 و5 آلاف يورو (4300 إلى 5400 دولار)، وفقا لتقارير إعلامية إيطالية.

ووجه فرانشيسكو في السابق بخفض رواتب الكرادلة في روما 10% في مارس/آذار 2021، إذ عانى الفاتيكان من تأثير انخفاض السياحة في أثناء جائحة فيروس كورونا.

كما بدأ في إلغاء دعم الإيجارات للكرادلة وغيرهم من كبار المسؤولين في الفاتيكان عام 2023.