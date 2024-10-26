أبرز 7 تخصصات جامعية في العلوم الإنسانية والاجتماعية للعمل ورواتبها

أثار التقرير الذي نشرته الجزيرة نت مؤخرا تحت عنوان: 10 تخصصات على الجامعات التوقف عن تدريسها بسبب سوق العمل الكثير من النقاش والجدل في الأوساط الأكاديمية وبين الطلاب الذي يدرسون تخصصات إنسانية واجتماعية مثل الفلسفة والسياحة والآثار وغيرها من التخصصات.

ولعل السؤال الأبرز في هذه النقاشات كان: هل حقا أن هذه التخصصات لا مستقبل لها بسوق العمل، وماذا سيفعل الطلاب الذين يدرسون هذه التخصصات؟ وما التخصصات الجامعية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية التي لها مستقبل بسوق العمل؟

للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها طرحنا الأسئلة التالية على الذكاء الاصطناعي (Chatgpt4o):

ما التخصصات الجامعية الإنسانية والاجتماعية التي لها فرص عمل حاليا وفي المستقبل بعد 30 سنة من الآن؟

هل درجة البكالوريوس وحدها تكفي أم تحتاج لشهادات عليا مثل الماجستير والدكتوراة كي يكون لها فرص عمل في المستقبل؟

ما الرواتب المتوقعة حاضرا ومستقبلا لهذه التخصصات؟

كما بحثنا أيضا عن أبرز الدراسات والأبحاث العلمية الصادرة عن مؤسسات مرموقة للتأكد من أهمية ومستقبل هذه التخصصات المذكورة في هذا التقرير.

وأخذنا رأي الخبراء حول توجهات الطلاب والأهالي للدراسة والعوامل التي تقف خلف اختياراتهم لتخصصات معينة دون غيرها.

التخصصات الرشيقة

يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت "إن التخصصات الراكدة لا تقتصر على العلوم الإنسانية والاجتماعية بل تتعداها إلى تخصصات علمية وهندسية وطبية كانت تلقى إقبالا كبيرا من الطلاب في السابق ولكنها أصبحت تخصصات راكدة ومُشبَعة في سوق العمل حاليا".

وأشار أبو مطر إلى أن "هناك توجهًا متزايدا لدى الطلاب والأهالي نحو التخصصات التقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل، كما لاحظنا خلال السنوات الأخيرة توجهًا نحو ما يعرف بـ"التخصصات الرشيقة"، وهي تلك التخصصات التي تتطلب عدد ساعات دراسية أقل، ما يجعل مدة الدراسة أقصر نسبيًا، ولها مستقبل واعد في سوق العمل المحلي والعربي والدولي، وهذا الأمر لا يقتصر على العلوم الإنسانية والاجتماعية فقط، بل يتعداه لبعض التخصصات الهندسية والطبية".

ويوضح أبو مطر "على سبيل المثال، بينما يتطلب تخصص هندسة الحاسوب 162 ساعة أكاديمية في معظم الجامعات، يتطلب التخصص في علوم الحاسوب المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي أو الأمن السيبراني عدد ساعات أقل. هذا الاختلاف في عدد الساعات يمكن أن يؤدي إلى تقليل مدة الدراسة بسنة دراسية كاملة تقريبًا، وهو ما يوفر الوقت والمال، ويجذب الطلاب والأهالي على حد سواء، خاصة مع تزايد الطلب على المهارات التقنية بسوق العمل، وهو ما أدى إلى زيادة الإقبال على هذه التخصصات. في المقابل، شهدت التخصصات في العلوم الإنسانية والاجتماعية وصولا لبعض التخصصات العلمية والهندسية والطبية، انخفاضًا في الإقبال عليها".

وأكد أبو مطر أن "هناك وعيًا متزايدًا بين الطلاب والأهالي حول أهمية اختيار التخصصات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالي بعيدا عن التخصصات الراكدة أو المشبعة سواء في العلوم الإنسانية والاجتماعية أو غيرها. على الجامعات وصناع القرار في العالم العربي أن يأخذوا هذه التوجهات في الاعتبار عند تخطيط البرامج الأكاديمية للمستقبل لضمان تلبية احتياجات السوق، والنأي بالطلاب عن شبح البطالة".

أبرز 7 تخصصات جامعية في العلوم الإنسانية والاجتماعية ولها مستقبل بسوق العمل

1. الاقتصاد

هو دراسة كيفية تخصيص المجتمعات للموارد لتلبية احتياجاتها. وهو يشمل كلًّا من "الاقتصاد الجزئي"، الذي يركز على القرارات الفردية والتجارية، و"الاقتصاد الكلي"، الذي يدرس الأنظمة والسياسات الاقتصادية الشاملة وفق البنك الدولي.

هل درجة البكالوريوس تكفي وحدها؟

قد توفر درجة البكالوريوس أساسا قويا لمناصب ووظائف المستوى الأول في مجالات مختلفة. بالنسبة للمناصب والوظائف المتقدمة، فهناك حاجة لدرجتي الماجستير أو الدكتوراه.

الرواتب الحالية في الدول المتقدمة

خبير اقتصادي: 80 ألفا- 110 آلاف دولار سنويا

محلل مالي: 70 ألفا- 90 ألف دولار سنويا

محلل بيانات: 60 ألفا- 85 ألف دولار سنويا

محلل أبحاث السوق: 55 ألفا- 75 ألف دولار سنويا.

الرواتب المتوقعة خلال 30 عاما في الدول المتقدمة

خبير اقتصادي: 120 ألفا- 180 ألف دولار سنويا

محلل مالي: 100 – 150 ألف دولار سنويا

محلل بيانات: 100 ألف دولار سنويا

محلل أبحاث السوق: 80 ألفا- 120 ألف دولار سنويا

2. القانون

يشمل هذا التخصص مجموعة واسعة من المجالات القانونية، بما في ذلك: القانون الجنائي، وقانون الشركات، والملكية الفكرية، والبيئة، وقانون الأسرة.

هل درجة البكالوريوس تكفي وحدها؟

درجة البكالوريوس وحدها لا تكفي للعديد من الوظائف القانونية. ستحتاج إلى:

درجة الماجستير في القانون

اجتياز امتحان المحاماة والحصول على الترخيص للترافع أمام المحاكم

تدريب عملي.

فرص العمل الحالية والمستقبلية

محامٍ

مستشار الشركات

قاضٍ

مساعد قانوني

مستشار قانوني للأمن السيبراني

أخصائي قانون البيئة

خبير القانون الدولي.

الرواتب الحالية بالدول المتقدمة

المحامي: من 80 ألفا- 160 ألف دولار سنويا

مستشار الشركات: 100- 200 ألف دولار سنويا

القاضي: 120 ألفا- 200 ألف دولار سنويا

المساعد القانوني: 50 ألفا- 75 ألف دولار سنويا

الرواتب المتوقعة خلال 30 عاما في الدول المتقدمة

المحامي: من 150 ألفا- 300 ألف دولار سنويا

المستشار القانوني للشركات: من 200 – 400 ألف دولار سنويا

القاضي: من 200- 300 ألف دولار سنويا

مساعد قانوني: من 70 ألفا- 100 ألف دولار سنويا

3. علم النفس

قدرت منظمة الصحة العالمية أنه بحلول عام 2030 ستصبح الأمراض العقلية العامل الأكثر إسهاما في العبء العالمي للأمراض ومن هنا تأتي أهمية علم النفس في سوق العمل المستقبلي.

هل درجة البكالوريوس وحدها تكفي؟

درجة البكالوريوس وحدها لا تكفي فلن تؤهلك لتصبح طبيبا نفسيا، وفي الواقع، حتى درجة الماجستير في علم النفس ليست كافية أيضا. يجب أن تحصل على درجة الدكتوراة في هذا التخصص وفق ما ذكرت منصة "يونيفيرسيتيز".

الوظائف على مستوى البكالوريوس: أدوار مبتدئة في الاستشارة والخدمات الاجتماعية، وباحثون في مجال التسويق، أو مختصو إرشاد نفسي بالمدارس.

الرواتب الحالية لعلماء وأطباء النفس (2024)

عالم النفس السريري: 75 ألفا – 100 ألف دولار سنويا

عالم النفس الاستشاري: 60 ألفا- 90 ألف دولار سنويا

عالم النفس المدرسي: 60 ألفا- 80 ألف دولار سنويا

عالم النفس البحثي: 70 ألفا- 100 ألف دولار سنويا.

الرواتب المتوقعة في 30 عاما (2054)

عالم النفس السريري: 100 ألف- 130 ألف دولار سنويا

عالم النفس الاستشاري: 80 ألفا- 100 ألف دولار سنويا

عالم النفس المدرسي: 80 ألفا- 100 ألف دولار سنويا

عالم النفس البحثي: 90 ألفا – 130 ألف دولار سنويا

4. علم الاجتماع

هو دراسة المجتمع والسلوك الاجتماعي، وهو يستكشف كيفية تفاعل الأفراد والمجموعات، والهياكل التي تشكل السلوك البشري.

هل درجة البكالوريوس وحدها تكفي؟

قد تؤدي درجة البكالوريوس إلى وظائف مبتدئة في هذا المجال، ولكن الوظائف المتقدمة تتطلب عادةً درجة الماجستير أو الدكتوراه.

الرواتب الحالية في علم الاجتماع بالدول المتقدمة

عالم اجتماع: 80 ألفا- 100 ألف دولار سنويا

باحث اجتماعي: 60 ألفا- 90 ألف دولار سنويا

محلل سياسات: 70 ألفا- 100 ألف دولار سنويا

مدير خدمة المجتمع: 65 ألفا -90 ألف دولار سنويا.

توقعات الرواتب المستقبلية (30 عاما)

عالم اجتماع: 100 ألف- 130 ألف دولار سنويا

باحث اجتماعي: 80 ألفا- 110 آلاف دولار سنويا

محلل سياسات: 90 ألفا- 130 ألف دولار سنويا

مدير خدمة المجتمع: 85 ألفا- 115 ألف دولار سنويا

5. التواصل والاتصال (الاتصالات)

الاتصالات هي مجال ديناميكي يركز على كيفية إنشاء المعلومات ومشاركتها وفهمها. وهي تشمل أشكالا مختلفة بما في ذلك الوسائط اللفظية والمكتوبة والمرئية والرقمية.

هل درجة البكالوريوس وحدها تكفي؟

قد تؤدي إلى مجموعة واسعة من الفرص المهنية في مختلف الصناعات، ومنها: أخصائي العلاقات العامة، ومدير وسائل التواصل الاجتماعي، وكاتب المحتوى، ومنسق الفعاليات.

الرواتب الحالية بالدول المتقدمة

أخصائي العلاقات العامة: 50 ألفا- 75 ألف دولار سنويا

مدير وسائل التواصل الاجتماعي: 50 ألفا- 80 ألف دولار سنويا

كاتب المحتوى: 45 ألفا-70 ألف دولار سنويا

منسق الفعاليات: 40 ألفا- 60 ألف دولار سنويا.

توقعات الرواتب المستقبلية (بعد 30 عاما)

أخصائي العلاقات العامة: 70 ألفا- 100 ألف دولار سنويا

مدير وسائل التواصل الاجتماعي: 80 ألفا- 120 ألف دولار سنويا

كاتب المحتوى: 70 ألفا- 100 ألف دولار سنويا

منسق الفعاليات: 60 ألفا-80 ألف دولار سنويا

6. علوم ودراسات البيئة

علم يغطي مجموعة واسعة من المجالات من الحفاظ والاستدامة والسياسة البيئية إلى تغير المناخ والعدالة الاجتماعية.

توقعات سوق العمل:

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS) نمو الوظائف في مجال العلوم البيئية والحماية بنسبة 5% من عام 2021 إلى عام 2031.

هل درجة البكالوريوس وحدها تكفي؟

توفر درجة البكالوريوس في الدراسات والعلوم البيئية أساسا قويا، ولكنها ليست كافية لمسارات مهنية أكثر تخصصا حيث تحتاج لدرجتي الماجستير والدكتوراة، وشهادات تدريب أخرى متخصصة.

الرواتب الحالية والمستقبلية في الدول المتقدمة

يبلغ متوسط ​​الأجر السنوي لعلماء البيئة والمتخصصين فيها حاليا نحو 76 ألف دولار سنويا.

ويتوقع أن تنمو المهن البيئية من حيث الطلب والأجر على مدار 30 عاما ليصل ما بين 150 إلى 200 ألف دولار سنويا.

7. العلوم السياسية

هي دراسة أنظمة الحكم والسلوك السياسي. وكيفية عمل الأنظمة السياسية. ومن أهم المجالات بهذا التخصص: العلاقات الدولية، والسياسة المقارنة، والسياسة العامة، والاقتصاد السياسي.

هل درجة البكالوريوس وحدها تكفي؟

درجة البكالوريوس جيدة للوظائف الأولية؛ ويفضل درجة الماجستير والدكتوراة للوظائف المتقدمة. فيما يلي بعض فرص العمل الشائعة:

محلل ومستشار سياسي

أخصائي العلاقات الدولية

منسق حملات سياسية

الخدمة الحكومية.

الرواتب الحالية في العلوم السياسية

تختلف الرواتب حسب الخبرة والمنطقة الجغرافية أو البلد، ومعظم الوظائف السابقة يتراوح راتبها ما بين 50 ألفا – 80 ألف دولار سنويا بالدول المتقدمة.

توقعات الرواتب المستقبلية (30 عاما)

من المتوقع أن ترتفع الرواتب بسبب الطلب المتزايد على الخبرة في التحليل السياسي والسياسة العامة، وستتراوح رواتب العاملين في المجال السياسي خلال السنوات الـ30 القادمة ما بين 70 ألفا – 100 ألف دولار سنويا.